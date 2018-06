Over postnatale depressies wordt te weinig gepraat

Het vertrouwen in de media is flink toegenomen afgelopen jaar: Nederlanders maken zich minder zorgen over nepnieuws.

Slechts drie op de tien Nederlanders maken zich zorgen, dat is een aanzienlijk lager percentage dan in vergelijkbare landen als Duitsland, België en Denemarken. Dat blijkt uit onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism.

Vertrouwen in de media