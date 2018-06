Opnieuw overlast door onweersbuien verwacht

Er is donderdag wederom code geel afgegeven door het KNMI. In de tweede helft van de middag kunnen in het zuiden van het land enkele stevige onweersbuien tot ontwikkeling komen met veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten.

Wateroverlast

Net zoals voorgaande weken wordt het zomerse weer na een aantal dagen onderbroken door pittige buien die mogelijk voor wateroverlast kunnen zorgen.

De buien ontstaan halverwege de middag vooral in Noord-Brabant en Limburg en mogelijk ook in de Achterhoek en Twente. In de avond is mogelijk Zeeland en Zuid-Holland aan de beurt. In de rest van het land blijft het droog.

Hagel

De temperatuur tikt donderdag lokaal de 31 graden aan. En er staat in het binnenland ook geen zuchtje wind. Vanwege de warmte ontstaan er grote stapelwolken. Deze groeien halverwege de middag lokaal uit tot fikse onweersbuien. Daarbij is kans op windstoten tot 75 km/uur en hagel.

Volgens Weeronline verplaatsen de buien zich nauwelijks en daardoor kan er plaatselijk heel veel regen vallen. Aan het eind van de avond verdwijnen de buien weer.

Zwoele nacht

Doordat er vrij veel bewolking is, zal het nauwelijks afkoelen in Nederland. De minimumtemperatuur ligt rond 16 graden. In de grote steden belooft het een zwoele nacht te worden met 18 graden.

Ook vrijdag wordt het weer warm. Met maxima van 28 graden is het wat minder warm, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vrijdagmiddag ontstaan er wederom onweersbuien in de oostelijke helft van Nederland.

Ook komend weekend is het broeierig warm met kans op een onweersbui.