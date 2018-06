OM in beroep tegen uitspraak Volkert van der G.

Het OM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak Volkert van der G.. Op dinsdag 29 mei werd bekend dat van der G. zich niet meer hoeft te melden bij reclassering.

Onjuiste interpretatie

Volgens het OM heeft de rechter de rapportages van de deskundigen over van der G. niet goed geïnterpreteerd.

Van der G. wil zich in het buitenland vestigen, het is niet bekend of hij dat alleen wil doen of samen met zijn gezin. Volgens hem heeft zijn meldplicht geen toegevoegde waarde en belet het hem in zijn wens om te emigreren.

Voorwaarden

Hij moest zich iedere zes weken melden, dat was een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014. Ook heeft hij een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met de media te praten.

Van der G. werd in 2003 veroordeeld tot achttienjaar celstraf voor de moord op Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van voorarrest zou zijn straf er in 2020 opzitten.