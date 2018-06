OM eist 10 jaar cel tegen moeder 8-jarige Sharleyne

De 38-jarige moeder van Sharleyne, het meisje dat in 2015 vermoedelijk van een flatgebouw werd geduwd, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk voor de dood van haar dochter. Het OM eist tien jaar celstraf tegen Héléne J. uit Hoogeveen wegens doodslag.

Ook moet Héléne, als het aan het OM ligt, 30.000 euro schadevergoeding betalen aan Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne.

Moord met voorbedachte rade, waar de rechter levenslang voor kan geven, kon volgens het OM niet worden bewezen. Voor doodslag kan een rechter maximaal vijftien jaar celstraf opleggen.

Getuigenverklaringen

De zaak speelt al lang. In de nacht van 7 op 8 juni 2015 wordt de 8-jarige Sharleyne gevonden onderaan de flat van in Hoogeveen waar zij met haar moeder op de tiende verdieping woonde.

Moeder Héléne zit daarna drie dagen vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Het OM concludeert in september echter dat de toedracht van de dood van het meisje niet exact kan worden vastgesteld. De zaak wordt wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

De vader van het meisje laat het er niet bij zitten. Als op basis van getuigenverklaringen bekend wordt dat de moeder zich - in tegenstelling tot wat zij eerder beweerde - direct na de val op de galerij was en er wurgsporen op de hals van het meisje zijn aangetroffen, eist hij dat de zaak heropend wordt.

Bewustzijn

Iets meer dan drie jaar na de tragische dood van het jonge meisje blijkt bij de inhoudelijke behandeling van de zaak dat er nog altijd onduidelijkheid is over hoe Sharleyne precies om het leven is gekomen.

Het is bijvoorbeeld niet met zekerheid vast te stellen of het meisje nog leefde toen ze van het balkon afviel, maar de officier van justitie (OvJ) gaat daar wel vanuit. Het is mogelijk dat het meisje al wel buiten bewustzijn was.

Zelfmoord of een ongeluk acht het OM niet waarschijnlijk. „Alles wijst op haar moeder als dader", concludeerde de OvJ vandaag tijdens het requisitoir bij de rechtbank in Assen.

Motieven

Zo bleek uit afgeluisterde gesprekken met de ouders van Héléne J. dat ze bespraken wat ze tegen de politie zou zeggen. Mede daardoor concludeerde de officier dat er „geen enkel ander scenario aannemelijk was geworden dan een misdrijf". Over motieven tasten politie en het OM nog altijd in het duister.

De rechter doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.