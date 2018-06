'Nederland moet meer uitgeven aan kinderrechten'

Dieren die geschopt worden, door de kamer gegooid of in ovens gestopt. Het moet niet gekker worden, maar dat wordt het wel. Vrijdagavond is een kat vermoedelijk beschoten met een kruisboog, meldt RTV Rijnmond.

Op foto's van de lokale politie is te zien dat er een pijl door het rugvel van kat Wizzie is geschoten. De politie is hard op zoek naar informatie over bewoners die iets gezien hebben of iemand kennen met een boog.