Nacht van de Vluchteling: ‘Ik dacht, dit nóóit meer’

Voor de negende keer lopen duizenden Nederlanders van zaterdag op zondag in het holst van de nacht 40 kilometer voor vluchtelingen wereldwijd. Van al die duizenden twee verhalen van de Nacht van de Vluchteling uitgelicht: Anne, die ooit helemaal kapot ging en er gewoon weer bij is. En de 16-jarige Amir, die niet trainde maar met zijn hele school aan de wandel gaat.

Meesters en juffen

Annet Rademakers (20) staat voor het derde jaar op rij met het Team Meesters en Juffen van de Pabo Hogeschool Rotterdam aan de start. De studenten geven ook allemaal les, waarvan een aantal aan vluchtelingenkinderen. Meesters en Juffen loopt de 40 kilometer van ‘hun’ stad naar Den Haag.

Rademakers had het de eerste keer moeilijk: „Met voeten vol blaren strompelde ik de finish over.” Ze dacht maar één ding: „Dit doe ik nooit maar dan ook nooit meer. Toch loop ik dit jaar gewoon weer mee.” Haar team heeft inmiddels 2586 euro (‘en 66 cent!’) sponsorgeld opgehaald.

Blarenpleisters

Juf Rademakers bereidt zich tegenwoordig beter voor: Het is goed vol te houden als je het doel waarvoor je loopt voor ogen houdt. Wetende dat ik blarenpleisters heb, een wijntje na afloop kan openmaken, kan uitrusten in een heerlijk bed, langs familie kan gaan en de volgende dag gewoon weer kan gaan studeren. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom loop ik mee. Daarnaast is het gevoel van adrenaline en trots na afloop niet te omschrijven.”

Deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling op de Erasmusbrug in Rotterdam (2016). / Koen van Weel | ANP

Niet vanzelfsprekend

Dat doel verwoordt ze zo: „Ik denk dat wij als meesters en juffen de aangewezen personen zijn om niet alleen binnen ons klaslokaal ontwikkeling te stimuleren maar ook daarbuiten, in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Wij willen ieder kind een zorgeloze, stevige en mooie basis geven. Daar is niet alleen goede scholing voor nodig, maar ook goede gezondheid, een stabiel thuisbasis, een dak boven je hoofd en liefde om je heen. En natuurlijk de zekerheid om niet te hoeven leven in angst.”

En dat over de finish strompelen van de eerste deelname? „Sindsdien wordt er soms geroepen: Doe de Annet! En hup, dan gaat iedereen strompelen.”

Een hele school

De 16-jarige Amir Hassanein van het Amsterdamse Hyperion Lyceum loopt voor de eerste keer mee en doet in de hoofdstad gelijk maar even de 40 kilometer. Hij is niet alleen, want een heel team van zijn school - 33 leerlingen, docenten en ouders - verschijnt als ‘Hyperianen’ aan de start. „Wij vinden het belangrijk dat we verder kijken dan de grenzen van het klaslokaal”, zo stelt de school.

Amir Hassanein.

Al het naars in de wereld

Amir, een fanatiek voetballertje van ASV De Dijk, verwoordt zijn deelname al op een volwassen manier: „Je voelt je soms zo machteloos door al het naars in de wereld. Ik wil graag iets doen voor mensen die onder moeilijke omstandigheden als oorlog en geweld moeten zien te overleven. Kijk naar Syrië en Palestina bijvoorbeeld. Ik wil niet zomaar wegkijken en voel de plicht om in actie te komen en helpen waar mogelijk. Meelopen met de Nacht van de Vluchteling is dan een kleine moeite.” Amir heeft niet apart getraind voor zijn 40 nachtelijke kilometers. „Mijn conditie is goed. Ik sport veel en hou van hardlopen dus ben wel gewend aan een fysieke uitdaging.”

‘Voor wie wil, is niets te moeilijk’ is het motto van het Hyperion Lyceum. En dat al voor de vijfde keer achter elkaar. Amir heeft zijn sponsorsteentje inmiddels aardig bijgedragen. De teller staat op 428 euro. „Maar ik kan nog wel een steuntje in de rug gebruiken.”

Feitjes

• Aantallen. Op dit moment zijn wereldwijd ruim 65 miljoen mensen op de vlucht.

• Aantallen (2). 5200 deelnemers gaan van zaterdag op zondag in Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam in de Nacht van de Vluchteling van start. Stichting Vluchteling organiseert in de hoofdstad ook kortere routes van 10 en 20 kilometer, die vanaf 18.45 uur worden afgelegd.

• Doel. Tijdens de Nacht van de Vluchteling wordt geld ingezameld voor al die vluchtelingen die zich ergens - vooral in kampen - in eigen regio bevinden (niet in Nederland).

• Sponsoren. Wil je ook bijdragen? Ga dan naar www.nachtvandevluchteling.nl /geefnu .

• Bekende koppen. Onder meer acteur Waldemar Torenstra en presentator Johnny de Mol zijn dit jaar betrokken bij de Nacht van de Vluchteling.

• Televisie. Liesbeth Staats en Joris Linssen presenteren zaterdagavond een live-uitzending over de Nacht van de Vluchteling (23.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, vanaf de Westergasfabriek in Amsterdam).