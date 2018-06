Na het weekend begint de zomer: hittegolf lonkt

Na een hele warme en mooie meimaand wil het nog niet echt loskomen in juni. Toch moet je nog maar even geduld hebben, want na het weekend wordt het dan toch echt zomer, zo luiden de voorspelling.

Na een paar twijfelachtige dagen wordt het komende week alleen maar warm, met vier tot mogelijk zelfs vijf dagen op een rij, waarin het kwik boven de 25 graden Celsius uitkomt.

Net geen hittegolf

Van een een hittegolf is waarschijnlijk geen sprake. Als er in Nederland vijf dagen op een rij sprake is van een temperatuur boven de 25 graden, waarvan drie dagen boven de 30 dan betreft het een hittegolf. Aan die laatste voorwaarde wordt waarschijnlijk niet voldaan.

Het mooie weer zal vooral bezoekers van festivals, zoals volgende week bijvoorbeeld Down The Rabbit Hole en Awakenings, goed doen. Want ook in het laatste weekend van juni wordt er nog volop zon verwacht.