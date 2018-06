Moeder Anne: 'deze wrede man mag nooit vrij komen'

Niet Anne Faber maar Michael P. was op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Dat zei de moeder van de vermoorde Faber in de rechtbank in Utrecht tijdens haar emotionele verklaring. „Horrorscenario's over wat er met Anne is gebeurd blijven door mijn hoofd spoken." Ze vindt dat P. nooit meer vrij mag komen, om de maatschappij tegen „deze wrede en meedogenloos kille'' man te beschermen.

Volledige waarheid nooit weten

De familie van de 25-jarige studente had dinsdagochtend de gelegenheid de rechtbank en de verdachte te vertellen wat de misdaden met de nabestaanden hebben gedaan. In de rechtszaal staat één vraag centraal: handelde hij met voorbedachten rade, of was dit een impulsieve daad?

Anne's moeder vraagt zich af of P. echt spijt heeft, ook al zegt hij van wel. Volgens haar is hij psychopathisch en heeft hij de vaardigheid om gewenst sociaal te doen, maar ook om te manipuleren. Ook gaat ze ervan uit dat de verdachte nog steeds liegt. „We zullen de volledige waarheid nooit weten.''

Sieraden nergens te vinden

De familie gelooft de verdachte niet. „Ze geloven er niets van", aldus Jager. Als voorbeeld noemt ze de sieraden van Faber. Haar oorbellen en kettinkje, een cadeautje voor haar achttiende verjaardag van haar vader, zijn nergens te vinden. De verdachte verklaarde dat hij „echt geen idee" heeft waar deze zijn, hij heeft ze niet gezien. Op de selfie die Faber kort voor haar verdwijning afgelopen september maakte, zijn de sieraden nog te zien. Alle plekken die P. zou hebben aangewezen, zijn grondig onderzocht en er is niets gevonden.

Ook verklaarde P. dat hij Anne één keer heeft geslagen. Op het forensisch rapport zijn tientallen bloeduitstortingen te zien, die allemaal bij leven zijn ontstaan. Ook zegt hij maar één snijbeweging bij haar keel te hebben gemaakt maar zijn dat er minimaal zes, zei Jager. „Hoe kan deze verdachte dat blijven ontkennen?", vroeg de advocaat zich af. Ze spreekt van een ,,manipulatieve geest".

Ook gaf ze aan dat P. voldoende mogelijkheden en tijd heeft gehad om Faber vrij te laten, zoals hij volgens eigen zeggen ook van plan was. Maar dat is volstrekt ongeloofwaardig, uit alles blijkt volgens haar voorbedachten raad en planmatig handelen. ,,Faber moest dood, want anders zou zij hem herkennen. Anne zag immers de scheelstand van zijn ogen, zijn DNA zat op haar en ze zag het kenteken van zijn scooter," aldus Jager.

Passende straf ontbreekt

Anne's moeder vindt dat een passende oplossing om P. te straffen ontbreekt. Bij een levenslange straf bestaat volgens haar de kans dat P. ooit vrijkomt als zijn straf herbeoordeeld wordt. Dertig jaar en tbs met dwangbehandeling zou volgens haar nog het beste zijn, zodat hij levenslang in de gaten wordt gehouden.

Niet te genezen

Tegelijk wees ze erop dat het behandeltraject dat P. tot nu toe kreeg, helemaal niet werkte. Deskundigen hebben haar verteld dat iemand als P. wel behandeld kan worden, maar niet te genezen is.

De vader van Faber voegde daaraan toe dat - welke straf P. ook gaat krijgen - het „niet zal beantwoorden aan mijn gevoel van rechtvaardiging". „Wat voor straf moet iemand krijgen die dit allemaal heeft gedaan? Mijn dochter heeft geen schijn van kans gehad." Geëmotioneerd vertelde hij dat hij haar pijn en angst „keer op keer" opnieuw beleeft.

Michael P. in andere zaal

Omdat de familie niet geconfronteerd wil worden met de man, luisterde hij in een andere zaal naar de verklaring. Na het verhaal van de ouders, kwam hij terug de zaal in. Hij antwoordde de rechter dat hij het verschrikkelijk vindt waar de ouders doorheen gaan en dat hij snel heeft gezegd waar Anne was. „Het spijt me echt.''