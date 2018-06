Mini-McDonalds op Terschelling

Wat begon met een investering van 12.000 euro in cryptomunten is uitgemond in een miljoenenwinst. Via verschillende kronkelpaden in de wereld van de blockchain belandden vrienden Tim Italiaander en Rob Schins op het punt waarop ze konden zeggen: we zijn financieel onafhankelijk.

Wie denkt dat de 31-jarige Limburgers het geld over de balk smijten door dure auto’s te kopen, lang op vakantie te gaan of een villa aan te schaffen heeft het mis. Ze gebruiken hun luxepositie om hun droom uit te laten komen: een dancefestival organiseren. In het weekend van 14 en 15 juli toveren ze het terrein in Landgraaf om tot Neverland.

3 dollar