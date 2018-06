Meer vuurwerkvrije zones in Den Haag

Hoewel we vorige week schreven dat je spinnen in huis niet dood moet maken, kunnen we natuurlijk wel begrijpen dat je de kriebelbeestjes liever niet binnen hebt. Een jonge vrouw in het Engelse kustplaatsje Bournemouth heeft een spinnenfobie waar je u tegen zegt en zij was zo bang voor een spin in haar huis, dat ze eten bestelde om de bezorger te vragen of hij het beestje wilde weghalen.

Op Twitter schrijft de 22-jarige Demi over haar avontuur: „Mijn angst voor spinnen heeft vandaag een heel nieuw niveau bereikt, waardoor ik eten bestelde in de hoop dat de bezorger de spin zou weghalen. Joe van Deliveroo je bent een echte levensredder." Voordat ze haar bestelling deed, vroeg ze de medewerkers van bezorgdienst Deliveroo al of ze de bezorger voor dit soort klusjes kon inzetten. De keten antwoordde dat ze deze speciale verzoeken kan indienen via de 'opmerkingen'-sectie.