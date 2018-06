Meer persoonlijk contact leidt tot meer tevredenheid

Regelmatig bij je familie langsgaan, af en toe de kroeg induiken met je vrienden en geregeld een bakje koffie drinken bij je buurman: persoonlijk contact leidt tot meer geluk dan contact via Skype, bellen, e-mailen of appen. En dat doen we goed: het overgrote deel (83 procent) van de Nederlanders is tevreden met hun sociale leven.

Tevredenheid

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar sociale samenhang en welzijn. In dit onderzoek vroeg het CBS volwassenen naar hun beleving van geluk en tevredenheid met onder meer hun sociale leven, werk en woonsituatie.

Het gebruik van moderne communicatiemiddelen of het schrijven van een brief om contact te onderhouden hoeft niet per se tot tevredenheid te leiden. Van de mensen die zelden of nooit appen met familieleden of vrienden zegt 85 procent te tevreden te zijn met hun sociale leven. Ook degenen die nooit skypen, bellen, e-mailen of brieven uitwisselen met bekenden zijn tevreden (8 op de 10).

Dagelijks of wekelijks contact met vrienden en familie

Volwassenen die dagelijks of wekelijks contact hebben met familie, vrienden of buren ongeacht op welke manier zijn het meest tevreden met hun sociale leven: 87 en 81 procent. Is het een keer per maand dan is 67 procent tevreden met het sociale leven en bij minder dan maandelijks contact is het tevredenheidspercentage 42 procent.

Dus als je vanavond nog geen plannen hebt... misschien gezellig met vrienden eten?