Meer mis met nieuwbouwwoningen

Je zou verwachten dat als je een nieuw huis koopt, alles helemaal in orde zou zijn. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) is dat lang niet altijd het geval.

Kritisch zijn

De VEH constateerde in 2017 namelijk gemiddeld 21 gebreken per woning, dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Denk bij gebreken aan verkeerde tegels, te weinig stopcontacten op verkeerde plekken of verkeerd geplaatste wanden. Niet vlakke vloeren of wanden en beschadigingen aan deuren, ramen of schilderwerk zijn ook veel voorkomende problemen. Ze roepen kopers van nieuwbouwwoningen op om extra kritisch naar het nieuwe huis te kijken.

Het toegenomen aantal gebreken zou onder andere moeten komen door een schaarste aan personeel en een aantrekkende bouwproductie.

Verschil per gemeente

De meeste opleveringsgebreken kwamen vorig jaar voor in de Noord-Hollandse gemeente Ouder-Amstel (gemiddeld 37 per woning) en de minste in de Groningse gemeente Haren (gemiddeld 7). Voorbeelden van opleveringsgebreken zijn verkeerde tegels op de vloer, te weinig stopcontacten of krassen in ramen. Als zichtbare afwijkingen en gebreken worden geconstateerd door een bouwkundige, dan moet de bouwer de punten alsnog oplossen.

De resultaten van het VEH-onderzoek zijn op basis van ruim 14.000 opleveringskeuringen in 144 gemeenten, waar vorig jaar in elk geval 25 nieuwbouwwoningen werden gekeurd.