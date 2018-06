Máxima had speciale band overleden zusje Inès (33)

Koningin Máxima had een speciale band met Inès, haar enige biologische zusje dat woensdagavond op 33-jarige leeftijd zelf een einde aan haar leven maakte.

Ondanks het leeftijdsverschil waren Máxima en haar 13 jaar jongere zusje erg hecht. Dat had er alles mee te maken dat Inès het enige échte zusje was van onze koningin. Ze heeft in totaal weliswaar 6 broers en zussen, maar alleen broers Juan en Martin en zusje Inès zijn net als Maxima zelf van vader Jorge en zijn tweede vrouw, Maria del Carmen Cerruti. Ze groeiden samen op in een bescheiden appartement in Buenos Aires.

Inèz en Máxima op een archieffoto. /ANP

Dat de twee zussen hecht waren, bleek wel uit hun omgang. Inès was bruidsmeisje op het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander en werd later ook de peettante van prinses Ariane, de jongste dochter van het koningspaar. Máxima en haar zusje deelden ook gezamenlijke hobby’s, zoals een passie voor muziek en speelden ze ook allebei gitaar. Inès heeft zelfs nog eens geprobeerd om het als professioneel artiest te maken, onder andere door deelname aan een tv-talentenjacht.

Zowel Máxima als Inès vlogen regelmatig heen en weer tussen Amsterdam en Buenos Aires om elkaar te bezoeken. Rond 2012 was Maxima ook nauw betrokken bij het leven van Ines, dat toen nogal wat dieptepunten kende. Haar huwelijk liep op de klippen, waardoor ze vanuit Panama - waar ze woonde en voor de VN werkte - terugkeerde naar Argentinië en ze werd opgenomen in een kliniek waar ze geholpen werd met depressies en de eetstoornis anorexia. Volgens een kenner van de familie zou er zelfs sprake geweest zijn van dat Inès daarvoor in Nederland zou worden opgenomen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan.

Gedoe met werk

In 2016 lijkt Inès haar leven weer wat op de rit te hebben als ze een goede baan krijgt als hoge ambtenaar binnen de regering van president Macri. Ze raakt echter in opspraak als blijkt dat ze helemaal niet de juiste papieren heeft voor deze functie. Gefluisterd wordt dat Máxima iets van doen heeft met de benoeming, maar dat wordt door zowel de regering van Macri als de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst officieel ontkend. Wel wordt toegegeven dat er 'een hoge uitzondering' is gemaakt voor de jongste Zorreguieta-telg.

Zelfmoord

Over hoe het Inès de laatste jaren is vergaan, is niet veel bekend. Tot donderdagochtend bekend werd dat ze woensdagavond dood was aangetroffen in haar appartement in Buenos Aires. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het waarschijnlijk om zelfmoord.

Koning Maxima heeft haar werkzaamheden voor de komende dagen neergelegd in verband met het overlijden van haar jongste zusje. Bezoeken aan Driebergen, Amsterdam en Groningen gaan niet door. Het geplande staatsbezoek naar Estland, Letland en Litouwen van 11 tot en met 15 juni gaat wel door, maar Maxima zal haar man daarbij niet vergezellen. Wanneer het afscheid van Inès plaats vindt is nog niet bekend.