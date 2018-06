Mannen kunnen straks rekenen op vaderschapsverlof

Als kersverse vader hoef je straks niet meer de dag na de geboorte van je kind beschuit met muisjes uit te delen op werk. Er komt namelijk ook een betaalde verlofperiode voor mannen die net vader zijn geworden.

Ouderschapsverlof

De Europese Unie heeft namelijk besloten dat mannen minimaal tien dagen verlof moeten krijgen wanneer hun vriendin of vrouw bevallen is. Ook krijgen ouders zes weken ouderschapsverlof, die vaders en moeders als het ware zelf kunnen inzetten.

De plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans waren aanvankelijk nog ruimer, waarbij vaders en moeders zelfs vier maanden betaald ouderschapsverlof konden opnemen. De ministers van Sociale Zaken vonden dat iets te veel van het goede, waarna de verlofperiode terug werd teruggeschroefd.

Geen Nederlandse stem

Hoewel het plan dus van een Nederlander afkomstig is, stemde onze minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees niet in met het voorstel. Dit deed hij op aandringen van zowel de Eerste als Tweede Kamer.

Dit kwam overigens niet doordat het Nederlandse parlement het inhoudelijk niet eens is met het voorstel. ,,Zaken als sociale zekerheid en pensioenen zijn onderwerpen waar de lidstaten zelf over moeten beslissen. Dit hoort in Nederland te worden geregeld", zo luidt de verklaring van Koolmees.

,,We investeren in kinderopvang, ook voor mensen met minder inkomen", vervolgt Koolmees. ,,We doen zelfs meer voor jonge vaders. Die krijgen in Nederland binnenkort zes weken, terwijl het Europese voorstel tien dagen is. Dat is nou juist het lastige aan Europese discussies over sociale zekerheid, de systemen zijn heel moeilijk te vergelijken."

Kleine kans

Het betaald ouderschapsverlof van zes weken is echter niet iets dat in Nederland momenteel wettelijk is voorgeschreven. Daarom hoopt Koolmees erop dat het Europees Parlement niet akkoord gaat en het ouderschapsverlof alsnog tegenhoudt, maar die kans lijkt klein.