Man die agent tegen kop schopte krijgt taakstraf

De man die vorig jaar in maart een agent tegen zijn hoofd schopte, is veroordeeld tot 180 uur taakstraf. De 37-jarige Gokhan C. schopte een gestruikelde ME'er vorig jaar tijdens de rellen bij het Turkse Consulaat in Rotterdam tegen zijn hoofd. Daar hield de agent een hersenschudding aan over.

De straf valt fiks lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM had zeven maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De rechtbank noemt het „een wonder" dat de agent niet meer aan het voorval overhield, maar vindt niet dat C. naar de cel moet. Wel moet hij een vordering van 400 euro betalen aan de diender.

Geen gevangenisstraffen

Vier andere verdachten kregen ook taakstraffen. Zij gooiden spullen naar de politie, zoals stenen. De rechtbank besloot het op taakstraffen te houden, omdat het geweld van de menigte op afstand bleef. Er werd niet gevochten met de ME'ers.

Ook de reclassering was positief over de situatie van de verdachten. Ze hebben werk, een eigen bedrijf of volgen een studie. Ook waren ze nog nooit eerder vervolgd. Een andere verdachte, die tijdens de protesten minderjarig was, werd vrijgesproken.

De ongeregeldheden ontstonden na een massale bijeenkomst bij het Turkse consulaat, waar op de avond van 11 maart 2017 de Turkse minister van Familiezaken Fatma Kaya wilde spreken. Toen de autoriteiten dit verboden, werd de sfeer grimmig en ontstonden rellen die tot diep in de nacht duurden.