'Kogel afgeketst op gehoorbeschermer agent'

Politiebond ACP maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid op diverse schietbanen. Zo heeft de bond gehoord dat op de schietbaan van de politie in het Limburgse Sevenum onlangs een kogel is afgeketst en tegen de gehoorbescherming van een agent aan is gekomen. In Den Bosch en Kerkrade zijn bovendien schietbanen afgekeurd wegens problemen, meldt de ACP. Volgens de bond heeft de politieleiding die problemen nauwelijks toegelicht.

'Mogelijk afgeketst'

De korpsleiding van de politie bevestigt dat in Sevenum eind mei onderzoek is gedaan nadat een projectiel ,,mogelijk was afgeketst''. De schietbaan werd tijdelijk gesloten, maar is inmiddels weer open. Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie waren er onderhoudsproblemen en zijn enkele technische aanpassingen gedaan.

De schietbaan in Den Bosch is tijdelijk buiten gebruik voor onderzoek naar de veiligheid. Daaruit moet blijken of materialen zijn verouderd. Op de locatie in Kerkrade is achterstallig onderhoud weggewerkt ,,om de veiligheid te waarborgen''. Daar kunnen agenten vanaf maandag hun schietvaardigheid weer oefenen.

Opheldering

Vakbond ACP mist informatie over hoe precies is vastgesteld dat de banen weer veilig te gebruiken zijn. ,,Als ACP vinden we dat collega’s wel recht hebben op die informatie. Tenslotte gaat het om hun veiligheid.'' De bond heeft in een brief opheldering gevraagd aan de korpsleiding.

Over het incident in Sevenum zegt de ACP dat de kogel is afgeketst op het hard geworden zand van de kogelvanger op de baan. De toplaag van dat zand wordt weliswaar regelmatig omgewoeld, maar dat zou niet diep genoeg zijn gebeurd. Politiemensen zouden een teamchef hebben gewaarschuwd voor de risico's. ,,Met dat advies lijkt niets te zijn gedaan.'' De woordvoerder van de korpsleiding zegt hier niet mee bekend te zijn.