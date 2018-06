Jongeren onder de 16 vinden roken niet meer cool

Waar roken op het schoolplein vroeger nog cool was, is het dat al lang niet meer. Nog niet al te geleden werd er gewoon nog gerookt in vliegtuigen, café’s en zelfs voor de klas. Vandaag de dag wordt er actief campagne gevoerd tegen roken. Roken blijkt door dit ontmoedigingsbeleid een stuk minder populair onder jongeren.

Esther Croes van het Trimbos Instituut geeft aan dat dit weleens te maken zou kunnen hebben met ‘denormaliseren’ van roken. Dit werd mede in zijn werk gesteld door het uitzenden van reclamespotjes waarin roken belachelijk werd gemaakt. Denk hierbij aan slogans als: ‘Roken is zoooo strakke gele zwemslip’ en ‘roken is zooo breezersletjes.’

Imago

„Door dit soort spotjes en een anti-rookbeleid waardoor je op steeds minder plekken mag roken, geef je een duidelijk signaal af” zegt Croes tegenover RTL Nieuws. „Steeds meer jongeren vinden het hierdoor niet normaal om te roken.”

Gera Nagelhout, onderzoeker naar gezondheid, welzijn en verslaving onder kwetsbare groepen, sluit zich hierbij aan. Nagelhout publiceerde in 2011 een rapport waarin verslag werd gedaan over het imago van jongeren die niet roken.

Het bleek dat deze groep op een positieve manier wordt bekeken. Zo worden ze sterk (76 procent), zelfverzekerd (72 procent), en sociaal (64 procent) gevonden. Volgens Nagelhout zullen deze percentages alleen maar meer oplopen, naarmate het ‘denormaliseren’ van roken toeneemt.

Volwassen

„Uit buitenlands onderzoek blijkt dat rookverboden, campagnes, meer kennis en het feit dat roken minder normaal wordt gevonden eraan bijdragen dat jongeren roken minder cool vinden” vervolg Nagelhout. „Dat zijn ontwikkelingen die je ook in Nederland ziet. Door zelfs het roken op veel buitenlocaties te verbieden, denk aan speeltuinen, sportterreinen, en stations, geef je een signaal af.”

Volgens Nagelhout is het wel van belang dat de campagne zich niet alleen richt op jongeren. „Als je zegt vanaf je 18e mag het wel, dan wordt roken geassocieerd met volwassen gedrag. En pubers willen graag volwassen zijn.”

Minder cool

Ook cijfers van het CBS laten een daling zien van het aantal rokende jongeren onder de 16. Imagodeskundige Zabeth van Veen ziet een zelfde effect. „Vooral vanaf het moment dat je verantwoordelijkheid hoort te nemen, wordt je verketterd als je rookt. Als je bij het ziekenhuis of achter de kinderwagen staat te roken, kijken mensen je met de nek aan. Er wordt dan van je verwacht dat je het goede voorbeeld geeft en dat doe je niet als je rookt.”

Wat ook helpt is het feit dat er in televisieprogramma’s steeds minder gerookt wordt. Jongeren zien daardoor steeds minder mensen waar zij tegenop kijken roken. „Als je je niet in een rokende omgeving bevindt of ermee in aanraking komt, dan wordt het vanzelf minder cool” aldus Nagelhout.