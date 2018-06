Jade krijgt knuffel van onbekende na paniekaanval

De 21-jarige Jade van den Akker is een aantal maanden geleden gediagnostiseerd met een angststoornis. „Afgelopen woensdag had ik een sollicitatiegesprek wat niet lekker liep en een vervelende aanvaring met iemand uit mijn verleden", schrijft ze vrijdag op Facebook. Jade schrijft dat ze op het Amstel station in Amsterdam in tranen is uitgebarsten en vervolgens werd aangestaard door allemaal vreemden.

„Ik stond in mijn eentje te huilen. Ik werd aangestaard door alle vreemden om me heen omdat de make-up tot mn onderkin zat en dat maakte mijn angst alleen maar groter", vervolgt ze haar bericht.

Een knuffel

Gelukkig kwam er een vreemd meisje naar Jade toegelopen. „Ze gaf me een knuffel en zei 'Gaat het wel? Ik ken je helemaal niet maar ik zie dat het helemaal niet goed met je gaat'".

Gevonden!

„Op dat moment voelde het echt alsof ik tussen alle vreemden een vriendin had gevonden. Tijd om haar te bedanken had ik niet want de intercity die ze moest hebben kwam het spoor binnen rijden."

Jade had het bericht op sociale media gedeeld, in de hoop het meisje te vinden. Ze wilde het meisje namelijk bedanken voor haar lieve woorden. En dat is gelukt!