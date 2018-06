Huizenprijzen stijgen naar absolute recordhoogte

Dat de huizenprijzen de voorbije jaren hard gestegen zijn, is geen nieuws. Maar inmiddels is een huis duurder dan ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het momenteel duurder om een huis te kopen dan op het hoogtepunt voor de crisis. In het

Volgens het CBS was tot dusver augustus 2008 de duurste maand om een huis te kopen. De prijsindex, een maatstaf die het CBS hanteert om aan te geven hoe duur de huizen zijn ten opzichte van vorige jaren, tikte toen een waarde aan van 120,9. Door de toen al ophanden zijnde bankencrisis stortte ook de huizenmarkt niet veel later in en daalde de index tot zelfs 95 in juni 2013. Dat betekent een gemiddelde prijsdaling van 27 procent.

Bijna negen procent

Die tijd ligt alweer ver achter ons, want inmiddels slaat de index 121,6 (mei 2018) uit. Daarmee is de prijs van een huis tussen mei 2017 en mei 2018 met 8,9 procent gestegen.

De nog hogere prijzen zorgen er ook voor dat er minder huizen verkocht worden. Tijdens de eerste vijf maanden van 2018 werden er 86 609 woningen verkocht. Dat is een daling van 6,5 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2017.

Dure hoofdstad

Overigens is niet geheel verrassend Amsterdam verreweg de duurste stad om je te vestigen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis bedroeg daar gedurende het eerste kwartaal maar liefst 445.000 euro (afgerond). Dat is behoorlijk meer dan in pakweg Rotterdam, waar je gemiddeld ongeveer 240.000 euro voor een stulpje betaalt.

Volgens AT5 moet je tegenwoordig een grootverdiener zijn om een hypotheek te krijgen voor een huis in de hoofdstad. Als je alleen bent, wordt er voor een lening een maandsalaris 7.000 euro verlangd. Koop je samen dan moet je ieder minimaal 3.500 euro per maand opstrijken.