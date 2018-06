'Hoe kan zoiets gebeuren'; ongeloof na examendrama

Ongeloof en woede heersen in huishouden Haan in Maastricht. Romy (16) was net haar ov-chipkaart aan het koppelen, toen de telefoon ging. Het was de directrice van VMBO Maastricht, Romy's eindexamens zijn ongeldig verklaard.

Heel verdrietig

„Shockerend nieuws", vertelt moeder Kelly Haan. „Ik had gelijk allemaal vragen, maar daar kon de directrice niet echt antwoord opgeven. Ze vertelde dat er vanavond een bijeenkomst zou zijn en dat daar antwoord op alle vragen zou zijn."

Romy was in tranen: „Ik was heel verdrietig en geshockeerd vanmiddag." Inmiddels heeft dat plaats gemaakt voor woede. „Ik ben zo boos. Ik heb pas te horen gekregen dat ik mijn diploma op 4 juli kon ophalen, en dan dit gebeurt dit." Ze vraagt zich vooral af „hoe zoiets heeft kunnen gebeuren".

Veel lesuitval

Moeder Kelly had al het idee dat dingen niet klopten. „Er was veel lesuitval. Zoveel, dat we opgegeven moment een Facebookgroep hebben gemaakt met álle andere ouders. Toen bleek dat er niet alleen bij Romy's klas veel lessen uitvielen, maar op de hele school."

Mail waarin ouder (niet Kelly) in 2017 al aan de bel trekt / via Kelly Haan

Samen met een paar andere ouders verzamelden Kelly alle klachten en stapte ze naar de directie. „Ik maakte me zorgen." De toenmalige directeur beloofde beterschap. „Hij zei dat leraren van het eerste jaar naar het derde en vierde jaar geplaatst zouden worden, daar was namelijk een groot tekort."

Reactie VMBO Maastricht op zorgen ouder (niet Kelly) / via Kelly Haan

Kelly vermoedt dat de problemen zijn ontstaan bij de fusie van drie vmbo-scholen in de regio, samen vormen die nu VMBO Maastricht. „Ik denk dat dat te veel is geweest."

Tijdelijk beterschap

De directeur hield woord, Kelly zag „tijdelijk beterschap". Toch waren de maatregelen niet voldoende. „De praktijklessen waren goed, maar bij vakken als Nederland, Frans en economie ging het fout. Daar vielen veel lessen uit."

De hoop blijft dat Romy haar diploma nog gewoon zal ontvangen. „Ze heeft het in één keer gehaald en is al aangenomen bij haar vervolgopleiding", vertelt Kelly. „Ze gaat de horecavakschool doen, de kleding is al besteld en betaald."

Bijeenkomst

Vrijdagavond om acht uur 's avonds is er een bijeenkomst voor alle leerlingen en hun ouders, waar meer informatie moet komen over de afkeuring van de examens. „Ik zou niet in de schoenen van de directrice willen staan", zegt Kelly.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de eindexamens van alle 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig worden verklaard. Dit komt door fouten van de school.