Het wordt een stuk frisser door schaapscheerderskou

Uitgerekend op de dag van het begin van de astronomische zomer wordt het ineens een stuk kouder. Woensdag kunnen we genieten van een heerlijke zomerse dag, maar donderdag is het plots 10 graden kouder in ons land. Het is allemaal de schuld van de zogenaamde schaapscheerderskou.

„Die keert bijna elk jaar terug”, zegt Jordi Huirne van Weeronline. „Dat gebeurt medio juni rond het begin van de zomer. Vroeger gebruikten schaapscheerders deze dagen om hun schapen te scheren, zodat de dieren niet verbrandden.”

Hittegolf

In juni warmt het in Midden-Europa altijd behoorlijk op. Zo ook dit jaar, want Duitsland en de Alpenlanden hebben al een hittegolf voor hun kiezen gehad.

Huirne: „Ter compensatie van dat lagedrukgebied krijgen we boven de Britse eilanden te maken met een hogedrukgebied. Nederland ligt daar precies tussenin. Het is de plek waar de wind het noord-westen opzoekt, waardoor er koelere lucht vanaf de Noordzee over ons land wordt geblazen. Want het zeewater is nog behoorlijk koud, dus zakt de temperatuur op de Wadden naar 14 graden en in het zuiden naar 17 graden.”

Jas

Dat is tien graden lager dan woensdag. Ook in de dagen erna zul je er wellicht verstandig aan doen een zomerjas aan te trekken, want de schaapscheerderskou houdt nog even aan. „Door de opwarming van de aarde valt het overigens nog wel mee met de kou”, aldus de meteoroloog van Weeronline. „Vroeger was het overdag 12 graden en was er ’s nachts zelfs kans op vorst.”

Na het vertrek van de schaapscheerderskou schiet het kwik weer omhoog. Volgens Huirne kan het na volgende week dinsdag 25 tot 30 graden worden.