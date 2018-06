'Hè wat, ben ik gezakt?!'

Verslaggevers die je bellen terwijl je ligt te slapen zijn nooit fijn. Al helemaal niet op de dag van de eindexamenuitslag. Laura Cornelissen (17) schrok zich een ongeluk toen de telefoon ging.

Zwaar gezakt?

„Ik dacht: heb ik me verslapen? Is het al twee uur?" Toen ze vervolgens op haar wekker keek en zich realiseerde dat het nog geen twee uur was, werd de paniek nog iets heviger. „Heb ik het zo erg verpest en ben ik zo zwaar gezakt, dat ze me vóór twee uur bellen?!"

Vandaag krijgen meer dan 200.000 leerlingen te horen of ze hun eindexamens gehaald hebben. Woensdagmorgen is de normering van de examens gepubliceerd, aan de hand daarvan berekenen scholen welke cijfers leerlingen hebben gehaald en of ze geslaagd zijn.

Hele ochtend slapen

Zo ook Laura Cornelissen uit Utrecht. „Ik lag nog te slapen toen je belde", vertelt ze ietwat slaperig. „Ik was van plan om gewoon in bed te blijven tot twee uur, maar nu ben ik toch al wakker. Misschien dat ik nog even een serie ga kijken op Netflix."

De uren tot de eindexamenuitslag zijn zwaar. „Ik vind het vervelend dat de uitslag pas 's middags komt. Wat moet ik de hele dag doen?" Slapen dus. „Je wil ook niet ergens anders gebeld worden. Stel je voor dat in de stad loopt en dan hoort dat je gezakt ben."

Nog vier uur

Dat is ook voor Tess Holterman (17) een horrorscenario. Ze hoort vanmiddag of ze de havo heeft afgerond. „Heel Ku- Ho.. vervelend dit." Ze heeft uitgerekend dat ze nog vier uur de tijd heeft voor ze de uitslag krijgt. „Ik ga straks proberen om nog maar meer te slapen en dan hopen dat de tijd op magische wijze voorbij gaat."

Vanmorgen heeft ze gelijk de normeringen gecheckt en daar was ze wel blij mee: „Ik zag dat Frans een n-term van 0.4 heeft en dat is precies wat ik nodig heb om een voldoende te staan voor Frans!" Daardoor denkt ze wel geslaagd te zijn. „Maar ik ga het natuurlijk niet te hard roepen."

'Big deal'

Ook Laura denkt geslaagd te zijn, maar „ik geloof in karma dus ik ga het niet van de daken schreeuwen". Ze vindt dat er teveel een „big deal" gemaakt wordt van de eindexamens. „Het is één toetsweek en de helft van mijn cijfer wordt hierdoor bepaald, het zou veel fijner zijn als de schoolexamens meer meebepalen."

Helaas is dat nog niet het geval en moeten zowel Laura als Tess gewoon op de uitslag wachten. Beide zijn een beetje zenuwachtig. „Maar ik denk dat ik vanaf twee uur wel echt ga panikeren", aldus Tess.

Geslaagd

Zowel Tess als Laura hebben woensdag te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. Gefeliciteerd, namens Metro!