'Gezellige' motorclubs dolblij met verbod Satudarah

Toen Anita Dieters maandagochtend van haar man hoorde dat de rechter motorclub Satudarah heeft verboden en ontbonden, kon ze een glimlach niet onderdrukken. „Hartstikke mooi”, zei de voorzitter van motorclub Motovatie uit Naarden, toen ze het nieuws vernam. „Er zijn in Nederland heel veel motorclubs die maar één doel hebben en dat is mooie toertochten rijden. Dat wordt soms verpest door twee van die clubs”, verwijst ze naar Bandidos en Satudarah, die beide verboden zijn door de rechter.

„Dat is zo ontzettend jammer. Het gebeurt wel eens dat we een weekje in het buitenland zijn en dat we dan worden geweigerd in een hotel of restaurant, omdat we een motorclub club zijn. Maar we zijn niet allemaal gajes. We krijgen dan te horen dat er geen plek is, terwijl er nog genoeg ruimte voor ons blijkt te zijn.”

Hells Angel

Ook Peter van de Voorn, toercoördinator van motorclub Nieuwegein, heeft wel eens meegemaakt dat het imago van criminele organisaties die zich motorclub noemen voor problemen zorgde. „Al is dat wel al heel lang geleden. Twintig jaar geleden was elke motorrijder voor buitenstaander een Hells Angel. Zo ben ik in Engeland wel eens geweigerd toen we met een groepje motorrijders ergens iets wilden eten.”

Terwijl het bij de ’gewone’ motorclubs in Nederland vooral om de gezelligheid draait. Dieters, naast voorzitter van Motovatie ook secretaris van het Landelijk Overlegorgaan Toerclubs: „Clubs als Bandidos en Satudarah staan zo ontzettend ver van ons af. Wij organiseren spelletjesavonden en themadagen waarop mensen bijvoorbeeld komen vertellen over hun wereldreis die ze op hun motor hebben gemaakt. En we maken uiteraard prachtige toertochten. Daarbij komt ook onze saamhorigheid bovendrijven. Laatst had een van ons in Duitsland helaas een ongeluk en toen zijn enkele andere leden bij hem in het ziekenhuis gebleven, ondanks dat de artsen zeiden dat ze toch niets voor hem konden betekenen. Inmiddels gaat het gelukkig beter met hem en zal hij de volgende keer goed in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld of hij het mentaal weer aan kan om op de motor te rijden. Dat vind ik het mooie van met een grote groep op pad gaan.”

Terrasje

Voorzitter Wim Lieven van de Twentse Motorclub sluit zich daar graag bij aan. „We doen wat wij leuk vinden: in een gezellige sfeer toeren met de motor. Ik heb nooit last gehad van het imago dat andere motorclubs hebben veroorzaakt. Ik ben nu 26 jaar lid en ik heb het met anderen nog nooit over Satudarah ofzo gehad. Laat ons maar gewoon lekker de weg op gaan en onderweg ergens een terrasje pakken.”

Daarom luidt het advies van Dieters: „Ga eens langs bij een motorclub om te kijken hoe leuk het er is.”