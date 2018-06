Gewonden door explosie in Utrecht

Door een explosie in een flat in Utrecht zijn twee mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is een politieagent. Hij sprong uit het pand om zichzelf in veiligheid te brengen. De politie meldt dat de agent er ernstig aan toe is. Over het andere slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Oorzaak

Het appartement waar de ontploffing gebeurde heeft grote schade. „Er zit geen behang meer op de wanden en alle kozijnen liggen eruit", schetst een woordvoerder van de brandweer.

De ontploffing gebeurde op de eerste verdieping van het gebouw aan de Marshalllaan in de wijk Kanaleneiland. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Schade

Op straat bij de flat staan veel politie- en brandweermensen en buurtbewoners. Ook andere verdiepingen van het gebouw hebben schade opgelopen. Op straat liggen glasscherven.

Waarom de politieman naar het pand was gegaan is nog onduidelijk.