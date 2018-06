Gemeenten helpen beter, behalve tijdens de lunch

Heb je als ondernemer een vraag aan de gemeente? Dan helpen ze je waarschijnlijk een stuk beter dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken met behulp van diverse 'mystery guests'. Alleen blijven de gemeenten moeilijk te bereiken tijdens bijvoorbeeld de lunch en op vrijdag.

Naar een 7

De onderzoekers benaderden 160 willekeurig gekozen gemeenten met twintig ondernemersvragen. Daarvan werden er vijftien telefonisch gesteld en vijf per mail. Aan de hand van de beantwoording hebben de gemeenten een rapportcijfer gekregen. Voor de vragen per telefoon kwam dat gemiddeld uit op een 7 en voor de gemailde vragen op een 6,5. Bij een vergelijkbaar in onderzoek in 2013 werd op beide onderdelen nog een 6,4 uitgedeeld.

,,Dit onderzoek laat zien dat gemeenten lokale ondernemers steeds beter helpen met hun vragen'', zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). De verbetering zit hem er vooral in dat vragenstellers minder vaak terug hoeven te bellen. Ook maakten gemeenten beter gebruik van interne informatiesystemen bij de beantwoording van vragen.

Er zijn nog wel zaken die beter kunnen. Zo is in het algemeen de telefonische bereikbaarheid rond lunchtijd een punt van kritiek. Ook op vrijdagmiddag blijft de telefoon te vaak rinkelen. Verder kan volgens de onderzoekers de beantwoording van e-mails best wat sneller en zouden vragen vaker in één keer moeten worden afgehandeld.

Grote verschillen

Overigens geldt lang niet voor alle gemeente hetzelfde, zo blijkt ook wel. De uitkomsten van het onderzoek lopen wel per gemeente sterk uiteen. De 160 gemeenten die onderzocht zijn, krijgen een advies op maat. De rest ontvangt een rapport met algemene aanbevelingen.