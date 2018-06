'Geen vervolging voor politie tijdens werk'

Als het aan de politie ligt, worden agenten voor geweldsincidenten tijdens hun werk niet meer vervolgd. De politie stelt dat agenten een speciale positie nodig hebben, omdat ze door hun functie in gevaarlijke situaties komen en dan moeten ingrijpen.

De politie staat achter het kabinetsplan, dat over een paar maanden in de Tweede Kamer wordt besproken. Het idee is dat agenten na een geweldsincident niet gelijk als verdachte gezien worden.

Blauwe kamer

Er moet een zogeheten 'blauwe kamer' zich gaan toeleggen op strafzaken waarbij agenten zijn betrokken. Denk dan bijvoorbeeld aan agenten die iemand ernstig verwonden of doden tijdens hun werk. Een vervolging voor zware mishandeling of doodslag zou dan niet meer kunnen.

Het is niet zo dat politieagenten onschendbaar worden tijdens het uitvoeren van hun ambt. Het onderzoek naar het voorval is nog steeds onafhankelijk, zo vertelt Paauw, alleen de tenlastelegging verandert. De politie pleit voor een 'vrijspraak van overtreding van de ambtsinstructie' of een 'schending van de geweldsinstructie' wanneer er ten onrechte gebruik is gemaakt van geweld. Op dat laatste staat een maximale celstraf van drie jaar.

Geen kwade intentie

Nu worden agenten op dezelfde manier vervolgd als de rest van Nederland. „Terwijl er geen kwade intentie is. Een politieagent grijpt alleen in om anderen of zichzelf te beschermen", aldus Rotterdamse politiebaas Frank Paauw. „Hij of zij heeft niet de intentie om iemand iets aan te doen." De agent kan rechtmatig gehandeld hebben, maar alsnog zijn de gevolgen enorm. „Dat is oneerlijk en dat moet veranderen'', zegt Paauw.

Hoewel er bijna altijd een ontslag van rechtsvervolging komt, krijgt een agent bij vervolging wel een aantekening op zijn strafblad. Dat kan resulteren in het niet kunnen afsluiten van een hypotheek, het niet krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) of het niet kunnen bezoeken van bepaalde landen.