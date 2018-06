Geen bollen pellen, maar pizza's bezorgen

De eindexamens zitten erop, over een maandje zijn de scholen alweer voorbij en Nederland kijkt massaal uit naar de vakantie. Toch moeten sommigen ook gewoon werken in de zomerperiode, maar dat aantal lijkt niet al te groot te zijn als je kijkt naar de openstaande vacatures.

5000 vacatures

Er worden namelijk voor zo’n vijfduizend zomerbaantjes jongeren gezocht. Dat verschilt van pizza’s bezorgen tot ouderen verzorgen, en van op festivals werken tot schoonmaken. Het aantal openstaande vacatures ligt dit jaar hoger dan normaal, vertelt Thomas de Schuyter van vacaturebank Adzuna. „Normaal zijn het er drie á vierduizend.”

Hij denkt dat dat gedeeltelijk aan de aantrekkende arbeidsmarkt ligt. „Er is een groot tekort aan medewerkers op de arbeidsmarkt, dat proberen ze te overbruggen door vakantiekrachten aan te nemen.” Wat resulteert in het grote, uiteenlopende aanbod. Er zijn namelijk opvallend veel vacatures in de zorgsector.

Automatisering

Toch heeft er ook een verandering plaatsgevonden, aldus de Schuyter. „Je moet de automatisering ook zeker in acht nemen. Daardoor zijn zomerbaantjes als het invoeren van data verdwenen en die hebben dus plaatsgemaakt voor bijvoorbeeld ouderenzorg.” De markt is veranderd en de zomerbaantjes veranderen mee, zegt de Schuyter.

Niet alleen de markt is veranderd, de maatschappij ook. Waar het vroeger heel normaal was om de hele zomer bollen te pellen, werken jongeren nu op een andere manier. „Het is nu normaler om het hele jaar door naast je studie te werken, in plaats van iedere dag van de zomer in een kas te staan”, vertelt de Schuyter.

Bollen pellen is verleden tijd

Barend Biesheuvel van de Nationale Vacaturebank is het daarmee eens. Hij ziet een veelzijdiger aanbod in de zomerbanen, er worden bijvoorbeeld veel vaker chauffeurs voor bedrijven als Thuisbezorgd of Deliveroo gezocht. „Het bollen pellen is iets van vroeger, wat ik zelf overigens ook gedaan heb een jaar of vijftien geleden.”

Een bollenkweker uit Bovenkarspel beaamt dat het bollen pellen als zomerbaantje tot het verleden hoort. „De jongeren van nu willen geen vieze handen. Ze zijn vergroeid aan hun mobiel en zijn steeds minder gemotiveerd om hard te werken in de zomer.” In zijn ervaring zijn de hedendaagse scholieren niet meer zoals vroeger. „Ze zijn te druk met school, vrienden, voetbal en andere afspraken.” In plaats daarvan werkt hij nu met Polen samen. „Die zijn veel betrouwbaarder. Ze komen speciaal hierheen om te werken en dat zie je ook. Ze doen echt hun best.”

Wereldreis boven bankrekening

Aan de andere kant kan het hoge aantal vacatures natuurlijk ook liggen aan het feit dat jongeren eerder voor een verre reis kiezen. Uit onderzoek van Ruigrok NetPanel blijkt dat meer dan de helft van de millennials een wereldreis verkiest boven een goed gevulde bankrekening. Zo ook student Peter Nilsson (22). Vorig jaar nam hij vijf weken vrij om met zijn vriendin door Azië heen te reizen.

„Ik was het hele jaar druk met werk en school, en de zomer was voor mij ruimte om rust te pakken en te resetten. Die reis had ik nodig.” Dit jaar zit een verre reis er niet in. „Ik ga zeker werken deze zomer. Ik zou graag nogmaals op reis gaan, maar we willen dit jaar verhuizen dus ik moet sparen.”

Vakantie en sparen

Ook Bente van der Wiel (23) gaat in de zomer aan de bak. „Ik werk bij de HEMA en ik ga zeker werken. Ik denk dat ik zo’n vier dagen per week ga pakken.” Ze wil geld verdienen voor vakantie en alvast wat sparen voor volgend schooljaar.

Net als Bente gaat ook Barbara van Doesburg (22) aan het werk deze zomer. „Ik werk bij het Vlaams Broodhuys. Na de zomer krijg ik geen studiefinanciering meer, maar mijn huur wordt gewoon afgeschreven. Daarom moet ik echt hard aan het werk deze zomer.”

Opmerkelijke vakantiebanen

1. Figurant

Deze zomer is jouw kans! Er worden namelijk nog figuranten gezocht voor films/ tv-series in Nederland. Je speelt bijfiguur op de set, naast alle grote sterren van Nederland.

2. Bierkratten gooien en donuts droppen

Het is helaas iets minder spannend dat het klinkt, je werkt dan namelijk voor een distributiebedrijf in Zwolle.

3. Hiker

Ook dit klinkt iets spannender dan het daadwerkelijk is. Je gaat niet door de bergen hiken, maar je verplaatst auto’s op het terrein van een bedrijf in Amsterdam.

4. Eten en drinken

En nee, hierbij krijg je niet betaald om te eten en drinken. Je werkt in een woonzorgcentrum in Den Haag. Maar je werkt waarschijnlijk wel mét eten. Dat is ook iets.