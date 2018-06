Festivaldroom komt uit na jackpot in de cryptowereld

Wat begon met een investering van 12.000 euro in cryptomunten is uitgemond in een miljoenenwinst. Via verschillende kronkelpaden in de wereld van de blockchain belandden vrienden Tim Italiaander en Rob Schins op het punt waarop ze konden zeggen: we zijn financieel onafhankelijk.

Wie denkt dat de 31-jarige Limburgers het geld over de balk smijten door dure auto’s te kopen, lang op vakantie te gaan of een villa aan te schaffen heeft het mis. Ze gebruiken hun luxepositie om hun droom uit te laten komen: een dancefestival organiseren. In het weekend van 14 en 15 juli toveren ze het terrein in Landgraaf om tot Neverland.

3 dollar

En dat allemaal dankzij digitale muntjes. „Ik ben in 2011 voor het eerst in contact gekomen met Bitcoin”, zegt Schins. „Het muntje was 3 dollar waard en ik wilde gewoon een beetje proberen hoe dat nou werkte met zo’n cryptovaluta. Het stelde allemaal niet veel voor en op een gegeven moment ben ik er mee gestopt. Maar toen andere valuta in opkomst kwamen, vroeg ik aan Tim of we ons daarop moesten gaan storten.”

Italiaander begint te lachen. „Rot op, zei ik tegen hem. Wat moet ik ermee? Toen een andere vriend er ook nog eens over begon, zijn we om de tafel gaan zitten en begon voor ons het avontuur op de markt van cryptovaluta.”

Bouwvakker

Met een investering van zo’n 12.000 euro stortten ze zich op het zogenaamde ’minen’ van munten. Simpel gezegd: het vastleggen van transacties. In ruil daarvoor kregen ze alsmaar nieuwe muntjes. Aanvankelijk ging dat heel goed, maar op een gegeven daalden de koersen dusdanig dat Italiaander zich weer volledig op zijn eigen bedrijf richtte en Schins bij zijn vader aan de slag ging in de bouw.

Tot 2017. Toen kreeg Schins een berichtje van een kennis uit de cryptowereld dat hij zijn saldo moest checken. „Plotseling waren die muntjes 80.000 euro waard”, lacht hij. Italiaander: „Rob belde mij op mijn werk dat ik ook even moest inloggen op mijn account. Doe ik straks wel, zei ik. Boem, toen zag ik ongeveer hetzelfde bedrag staan. Dan ziet de wereld er ineens heel anders uit.”

Rob Schins en Tim Italiaander zijn dankzij een grote slag in de wereld van cryptomunten financieel onafhankelijk. Foto: Vincent van Dordrecht

Schins werd vanuit de Verenigde Staten benaderd om een ticketingsysteem op de cryptomarkt te brengen. Kaartjes voor evenementen kopen via de blockchain dus. Het grote voordeel daarvan is dat de eigenaar de voorwaarden volledig kan kneden. Bijvoorbeeld dat je het ticket niet kan doorverkopen. Of als je een kaartje van 100 euro doorverkoopt voor 400 euro de helft van de winst naar de artiest gaat.

Het idee sloeg aan. Schins: „Vanaf het moment dat mensen konden gaan investeren, had ik binnen 48 uur 1,1 miljoen dollar opgehaald. Ongelooflijk. Dat ging maar door. Uiteindelijk kwam dat bedrag op 7 miljoen dollar.”

Tickets

Dat bedrag kwam niet een op een terecht op hun eigen rekening, het geld was tenslotte van het bedrijf dat Schins benaderde het project op te zetten. Maar het was duidelijk dat de Limburgse maten in een mum van tijd financieel onafhankelijk waren geworden. Het doel was nog wel om het ticketsysteem volledig te ontwikkelen en te lanceren rond een dancefestival.

„We vroegen ons af of we dat al in 2018 wilden doen. In dat geval hadden we nog maar een halfjaar de tijd om het te organiseren. Dat is heel kort, weten we inmiddels. We hebben het dus wel gedaan. Zo is Neverland ontstaan.”

In oktober 2017 betrokken ze hun kantoor in Limburg, in november werden de eerste medewerkers aangenomen, in januari was het terrein van Pinkpop geregeld en in februari werden de eerste artiesten geboekt. Onder andere W&W, Above&Beyond, Lucas and Steve, Laidback Luke en Steve Aoki zijn niet de minste namen om op de podia te hebben staan.

Cocurrentie

Italiaander en Schins hebben dan ook grootste plannen. Ze willen een dancefestival neerzetten dat de concurrentie aangaat met de grote jongens in Nederland. „We hebben hier heel veel goede festivals, begrijp ons niet verkeerd. We hebben er misschien wel 55 bezocht. Maar niet één is er echt ‘af’ zoals het Belgische Tomorrowland.”

Vaak zit ’m dat in de details. Schins: „Soms moet je allerlei capriolen uithalen om een beetje normaal te kunnen schijten, omdat de wc’s zo ongelooflijk smerig zijn. Dat willen wij dus niet. Zo hebben we overal gekeken hoe het wel en niet moet. Al het goede combineren wij op Neverland. Schone wc’s, geen wachtrijen voor het terrein, niet lang op je drankje of eten te hoeven wachten, enzovoort.”

Pretparken

De Limburgers toveren een sfeerimpressie op hun telefoon tevoorschijn. We zien een terrein dat volledig is omgetoverd tot een Limburgse mijn. Overal waar je loopt of staat heb je het gevoel dat je in of bij die mijn bent. Zelfs op de wc. Italiaander: „Ik ben een groot fan van pretparken. Op vakantie ga ik altijd naar een plek waar pretparken in de buurt zijn. Het gaat mij dan om de totale beleving, iets waar in Nederland alleen de Efteling een beetje in de buurt komt. Met Neverland willen we de mensen die ervaring bieden in de vorm van een dancefestival.”

Bezoekers kunnen nog op de ouderwetse manier tickets kopen. Alleen vrienden en familie schaffen hun kaartjes aan via de blockchain. Als test, zodat het systeem volgend jaar gesmeerd loopt. Want dat er een tweede editie komt, staat voor het duo al vast. Sterker nog: „Ik denk dat we nu op beide dagen 10.000 bezoekers ontvangen”, zegt Schins. „In 2023 moeten dat er 50.000 zijn.”