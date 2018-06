DENK wilde namens de PVV angstzaaien met nepnieuws

Geert Wilders: „Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren", dat is een behoorlijk heftige uitspraak. Saillant detail echter; de PVV-leider heeft deze uitspraak nooit gedaan.

Toch is beweging DENK in aanloop naar de verkiezingen van plan geweest om deze boodschap, onder de naam van de PVV, via Google AdWords te verspreiden. De lastercampagne is nooit gepubliceerd, maar een testversie kon wel met een muisklik live gezet worden. Deze feiten werden naar boven gebracht door het journalistieke radioprogramma De NieuwsBV.

Farid Azarkan vervangt Kuzu tijdelijk als fractievoorzitter ©ANP

Nepnieuws

Een zwart-wit foto van Geert Wilders in de huisstijl van zijn partij - inclusief logo - zou onbekommerde internetgebruikers ervan moeten overtuigen dat de PVV met een zuiveringsactie bezig was. DENK wilde deze boodschap, zonder dat duidelijk was dat zij de maker waren, door middel van een betaalde internetcampagne verspreiden. Er moest de suggestie worden gewerkt dat dit een uitspraak van de PVV-leider was. Campagneleider Farid Azarkan zou de bedenker zijn van de advertentie. Uiteindelijk is na overleg met het bestuur van de partij besloten hem niet live te zetten.

Dat er werd getwijfeld of de campagne niet te ver ging, bleek al in het voorbereidingstraject. Een testadvertentie met dezelfde slogan heeft wel degelijk online gestaan. Zo bevestigde Eduard Nandelall, de directeur van het OptimusAd, het bedrijf dat de internetcampagne van DENK uitvoerde. Hij zegt samen met Farid Azarkan getest te hebben of de lastercampagne zou worden goedgekeurd door de logaritmes van Google. Deze testcampagne heeft live gestaan en is wereldwijd 11.000 keer bekeken, ook in Nederland.

Uiteindelijk heeft het partijbestuur, bestaande uit Tunahan Kuzu en Selcuk Özturk, besloten om de advertentie niet te publiceren. Kamerlid en tijdelijk fractievoorzitter Farid Azarkan zegt dat hij niet op de hoogte was van deze test. Hij meent dat de anti-Wilders advertentie een vorm van stevig campagne voeren was en wilde hiermee laten zien hoe 'ver' de PVV in zijn optiek kon gaan.

Bedreigingen

De journalisten van de NieuwsBV wilden wederhoor plegen aan het adres van Azarkan en hebben geheime opnames gemaakt van het interview. Dit om mogelijk valse beschuldigingen en ontkenningen achteraf te kunnen weerleggen. In de dinsdagavond, de avond voordat de bevindingen van het radioprogramma gepubliceerd werden, plaatste DENK op Twitter een filmpje waarin de journalisten werden beticht van leugens en dat zij DENK 'in de val probeerden te lokken'.

Deze manier van journalisten als 'fout' te classificeren heeft de beweging, die is opgericht door twee ex-PvdA'ers met een Turkse achtergrond, vaker gedaan. In meerdere filmpjes menen zij slachtoffer te zijn van een anti-DENK-segment in de Nederlandse journalistiek. Deze journalisten zijn vervolgens niet welkom op partijbijeenkomsten en hun hoofdredacties ontvangen boze e-mails waarin DENK hen beticht van leugens en aanstuurt op maatregelen.

In een enkel geval dreigt de partij met een 'zwarte lijst' met onwelgevallige journalisten. Deze manier van omgang met de media heeft er ondermeer voor gezorgd dat Sylvana Simons besloot niet langer lid te willen blijven van de partij. DENK beweert zich juist in te zetten tegen polarisatie en onderdrukking.

Wilders

Mikpunt van de nepnieuwscampagne Geert Wilders, is verbijsterd en kwaad. En noemt de actie van zijn collega fractievoorzitter Azarkan 'beneden ieder peil' en 'ronduit smerig'. In een reactie aan de NieuwsBV laat hij weten dat leugens verspreiden onacceptabel is. „Dat je hard campagne voert tegen elkaar, met stevige posters over elkaar, dat mag. Maar dat je net doet alsof je een andere partij bent, dat is valsheid in geschrifte, dat kan gewoon niet."

Persconferentie DENK

Als gevolg van de feiten die door de journalisten naar boven zijn gebracht en de ophef die dit heeft veroorzaakt, gaf DENK op woensdagmiddag een persconferentie om hun kant van het verhaal nader toe te lichten.

Farid Azarkan geeft in bijzijn van zijn fractiegenoten toe dat er inderdaad tijdens de campagne een banner is ontworpen met het plan deze in te zetten alsof het een uitspraak van de PVV-leider was. Daarnaast is klopt het feit dat de advertentie is getest in Scandinavië. De campagneleider stelt zelf ook al twijfels te hebben over het feit of de publicatie niet te ver ging. Uiteindelijk hebben bestuursleden Tunahan Kuzu en Selçuk Özturk de Wildersbanner afgekeurd. De zin „Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren" zou door 'iemand binnen het team van DENK' zijn bedacht.

Het kamerlid meent zich vanwege de undercover-activiteiten van De NieuwsBV geïntimideerd te voelen in zijn eigen fractiekamer. Hij heeft hierover een klacht ingediend bij het presidium. Azarkan vindt de situatie vervelend voor Geert Wilders en wil mogelijk in dialoog met de PVV'er over de ontstane situatie.