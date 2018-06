De elektronicazaak als dagelijks uitje

Nederlanders komen gemiddeld 1,2 keer per jaar in een elektronicawinkel, zo wijst onderzoek uit. Maar er zijn bijzondere uitzonderingen. Sommige mensen komen er zelfs vaker dan in de supermarkt.

Met de opkomst van het online shoppen wordt het weleens vergeten, maar fysieke winkels hebben nog wel degelijk een belangrijke functie in onze maatschappij. Ze vormen ontmoetingsplekken waar klanten terechtkunnen voor service, maar ook voor een gezellig praatje. Het filiaal van BCC in het Limburgse Beek is zo’n winkel die meer is dan een plek voor aan- en verkopen.

Functie in de buurt

,,Je merkt hier echt dat we een belangrijke functie in de buurt vervullen”, zegt vestigingsmanager Jack Reiffers van de elektronicagigant. De ervaren retailer is creatief bezig in zijn winkel en heeft in het filiaal speciaal voor het WK Voetbal televisies in de opstelling van een elftal uitgestald. Zijn enthousiasme werkt kennelijk aanstekelijk, want klanten komen graag bij hem over de vloer.

,,Onze meest bijzondere klant komt hier vrijwel dagelijks”, zegt Reiffers. ,,Hij koopt regelmatig wat en anders maakt ie gewoon even een praatje. Hij noemt mij altijd baas. ‘Hé baas, je hebt het weer goed voor elkaar vandaag hè? Er wordt weer hard gewerkt’, zegt ‘ie dan. Het is een heel leuke, slimme vent hoor. Hij zegt altijd heel zinnige dingen; weet echt waarover hij praat. Dat soort mensen maakt het werk zo leuk man!”

Jack Reijffers, hier op het dak van zijn BCC-filiaal, merkt dat zijn winkel vaak meer is dan een plek om spullen te kopen.

Taart voor verjaardag

,,Zelf geeft deze vaste klant niets om aandacht in de media. Als wij hem benaderen, voelt hij zich wel vereerd, maar geeft hij aan er geen behoefte aan te hebben om een Bekende Nederlander te worden. Dat hij blij is met het BCC-filiaal en het personeel staat echter als een paal boven water. Toen hij jarig was kwam hij 20 euro brengen. Daar kon het personeel een taart voor kopen.

De frequentie waarop deze klant de winkel bezoekt is natuurlijk best bijzonder. Maar dat fysieke winkels nog altijd in trek zijn is duidelijk te merken. Dat heeft voor een belangrijk deel ook te maken met de service die er wordt geboden."

Uitleg is prettig

,,Ik ben net verhuisd en heb laatst voor mijn nieuwe huis bij BCC een televisie gekocht”, vertelt Leidenaar Dieneke Boer. ,,Dan vind ik het prettig dat ik in de winkel de beeldkwaliteit kan zien en uitleg krijg. Er kan meer met zo’n tv dan je denkt”, lacht ze.

Tenslotte is het sociale aspect dus belangrijk voor veel mensen. Vestigingsmanager Reiffers van de BCC in Beek verbaast zich daar zelf ook weleens over. ,,Er zitten hier in het winkelcentrum Makado al jaren geregeld dezelfde mensen op een bankje, een jaar of veertig oud denk ik. Een vast groepje. Laatst ging ik eens naar ze toe om een praatje te maken. Bleken het Belgen te zijn. Ze vertelden me dat ze al ongeveer 20 jaar iedere week naar Beek komen om hier wat te winkelen en te kletsen. Dat is echt een uitje voor ze. Kun je nagaan hè, dat deden ze dus al toen ze echt jong waren.”