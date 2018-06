Buschauffeur zet passagiers midden op A16 de bus uit

Bizarre taferelen donderdag op de A16. Een buschauffeur had het zo gehad met het 'geklaag' van zijn passagiers, dat hij besloot minstens 15 passagiers de bus uit te zetten. Midden op de snelweg.

Dat zegt de passagier Raymond Janse, de maker van een video die hij op Facebook heeft gedeeld. Volgens Janse begon de ellende toen de bus in de file kwam te staan. De bus zou in eerste instantie ook langs Hendrik-Ido-Ambacht rijden, maar omdat de buschauffeur 'te laat thuis zou zijn' zei hij dat hij via Zwijndrecht zou gaan. Vanaf daar zouden mensen dan kunnen reizen naar Hendrik-Ido-Ambacht.

Agressief

Dat ging er bij de passagiers niet in. Die vonden volgens de jongen dat de buschauffeur gewoon zijn werk zou moeten doen. Daarop zou de bestuurder agressief zijn geworden en minstens 15 passagiers uit de bus hebben gezet.

Busmaatschappij Arriva zegt tegenover RTV Rijnmond dat zij een onderzoek instelt naar aanleiding van het incident. Verder wil het bedrijf nog geen maatregelen tegen de chauffeur treffen, omdat het plaatje pas compleet is als ook de chauffeur is gehoord.

„We moeten even precies kijken hoe de vork in de steel steekt. Uiteraard geloven we wat de reiziger zegt, maar we willen ook het verhaal van de buschauffeur daar tegenover. Aan de hand daarvan kunnen we beoordelen hoe ernstig het is", aldus de woordvoerder.