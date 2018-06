Superman en Spiderman mogen dan wel mensenlevens en de wereld redden, goed gevulde aquariums leasen komt niet in hun superkrachtenpalet voor. Bij aquariumman Erik wél. ,,Het brengt rust in m’n kop!”

Met een gefocuste blik in z’n ogen en een blauwachtige weerspiegeling in z’n brillenglazen, haalt hij in regelmatige halen het sponsje over het glas. De zwarte zeeslang van zo’n veertien centimeter met vlekjes die lijken op gele klavertjesvier, komt poolshoogte nemen en kijkt z’n ramenlapper met z’n zwarte oogjes recht aan. Het is een murene, vertelt Erik Rood van AquariumVerhuur zonder z’n blik van het glas af te wenden. Kost een euro of honderd, maar dan heb je ook wel een beestje dat nooit met de staart tussen de benen wegzwemt. ,,Hij is zó nieuwsgierig!” Op z’n gezicht verschijnt een glimlach. ,,Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik heb het gevoel dat hij altijd blij is om me te zien.”

Hij zit midden in zijn ‘aquariumcheckronde’: elke dag stapt hij in zijn busje waarop in blauwe letters z'n website staat en controleert het filter bij ICT-bedrijf NM2D, checkt het waterpeil bij Huid Medisch Centrum en maakt de bak weer helderschoon in evenementenhal Superfun. Een kleine greep uit zijn klanten die voornamelijk in en rondom de Randstad wonen, al heeft hij net nog een clownsvis naar Hengelo gebracht, voor de snoezelkamer van een autistische jongen. ,,Elke dag gaat hij voor het glas zitten, kijkt ernaar en wordt als vanzelf weer kalm.”

Op een enkele particulier na, least Erik, wiens favoriete film ‘Finding Nemo’ is (,,Nemo heeft onze branche meer bekendheid gegeven”), vooral bij bedrijven, scholen, instellingen en zieken- en verzorghuizen. ,,Jij bent die vissenjongen toch? hoor ik vaak als ik er weer kom, en dan vertelt zo’n lief dametje welke vis haar lieveling is.” En daarna haar hele levensverhaal, ,,ik heb ook een sociale functie, mensen willen graag even met je praten.”

Aquariumman Erik, die zijn mails consequent afsluit met ‘vrolijke groet’ en in het echt ook met een optimistische blik naar het leven kijkt, voelt zich als een vis in het water in zijn onderwaterwereld die zich boven water afspeelt. Al hij zou er het liefst tussen zwemmen, ,,maar dat past natuurlijk niet.” Zou bovendien ook zielig voor de dieren zijn: het welzijn van de vissen is het allerbelangrijkste voor hem. Een zorgeloze beleving luidt zijn slogan. Nee, niet echt sexy, beaamt hij met een grijns, maar het is wel precies wat het is, want de aquariumexpert regelt alles van Anemoon tot Zebravis (en alles ertussenin). ,,Het enige wat je nog hoeft te doen, is ervoor te gaan staan en ernaar kijken.”

Lang heeft de bevlogen vissenman zich zoekende gevoeld, vertelt hij in zijn busje op weg naar een volgende afspraak. Hij had een kantoorbaan, was niet gelukkig en waar velen hun leven slijten zonder daar iets aan te doen, besloot hij het roer om te gooien. Hij pakte z’n backpack en bereisde de wereld. In Spanje sloeg hij zijn ene grote liefde aan de haak, de Duitse Ida met wie hij nu samenwoont in Hoorn, onderwater vond hij zijn andere grote liefde. Ergens in een hutje in Zuid-Amerika besloot hij na een van zijn duiken echt iets met vissen te gaan doen en met het aquarium dat hij vroeger had en waar zijn vader in geuren en kleuren over kon vertellen in het achterhoofd, schreef hij daar zijn bedrijfsplan. Op 1 januari 2017 werd AquariumVerhuur geboren en Erik zit sindsdien fluitend in z’n bus. ,,Ik doe elke dag iets wat ik leuk vind. Rijk hoef ik er niet van te worden, zolang ik dit maar kan blijven doen, het maakt me gelukkig.”

In de wachtkamer van Huid Medisch Centrum in Amsterdam Zuidoost zie je mensen meer naar het aquarium kijken dan op hun telefoon. Goed voor eventuele zenuwen, zo’n oranje cichlide uit het Malawimeer en als ze Erik bezig zien met het onderhoud, schieten ze hem aan voor een praatje, of een prangende vraag. ,,Het is echt het hart van het aquarium, bezuinig hier niet op, anders spoel je alle goede bacteriën weg.” Erik zou het wel uit willen roepen tegen de man die hem zo-even vroeg ‘of zo’n filtertje nou echt zo belangrijk is’, maar dat ligt niet in zijn rustige aard. Liever legt hij het kalm en duidelijk uit en geeft hem daarna zijn vis(ite)kaartje, ,,u mag me altijd bellen.”

Waarom die vissen ten slotte zo magisch zijn? Ze zeggen niets terug, zegt hij met een knipoog vanachter zijn brillenglazen die het blauwachtige licht weerspiegelen. ,,Ze oordelen niet.” Vissen zijn eigenlijk de wodka onder de dieren, want behalve dat je ze niet hoort, ruik je ze niet en zorgen ze voor rust in je hoofd. ,,En ernaar kijken werkt echt verslavend!”

Vergeet de waterkoeler- of koffieautomaatgesprekken, want met een aquarium op kantoor wordt dat de nieuwe spot om Temptation Island VIPS of die ene leuke collega door te nemen. Of om ervoor in alle rust een bakkie te doen of met een sponsje het glas schoon te maken, al bellend met je headset op. Een echte aanwinst, vertelt commercieel directeur Thijs Parée van ICT-organisatie NM2D in Amsterdam Noord.

Hij kocht bij AquariumVerhuur een zoutwaterbak met onderhoudscontract. Een flinke investering, maar hij vergelijkt het met kunst, ,,de een heeft een schilderij aan de muur, wij kiezen voor vissen om ons te onderscheiden.” Het leeft, zo besluit hij, en verbroedert ook nog eens. Klanten, de buurbedrijven en zeker ook de medewerkers zijn gek op het aquarium en de vissen. ,,Iedereen wil ze voeren, we hebben zelfs een groepsapp met het voederschema.”