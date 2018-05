Zoveel regen viel er bij jou naar beneden op 29 mei

Er trokken dinsdagmiddag en avond zeer felle regen, hagel en onweersbuien over Nederland heen. Hagelstenen zo groot als golfballen, ondergelopen straten en een intens samenspel van donder en bliksem. De buien waren zo intens van aard dat er zelfs voor het hele land code oranje werd afgegeven.

Toch verschilde de hoeveelheid neerslag die er uit de hemel viel gigantisch. Sterker nog: op sommige plekken is het dinsdag in zijn geheel droog gebleven. En dit terwijl op sommige plaatsen, in soms minder dan een uur, meer regenwater naar beneden viel dan in de hele maand mei. Gemiddeld valt er in mei 58mm regen. De hoosbuien waren uitzonderlijk plaatselijk en zorgden op veel plekken voor overlast.

Grote verschillen : dit viel er per plaats aan regen naar beneden. ©KNMI

Straten onder water

Op twee weerstations is de meeste neerslag gemeten. In zowel Zwolle als Bergen op Zoom viel 70mm. Ook in Maasluis met 63mm en in de omgeving van Veenendaal was het uitzonderlijk nat. Hoewel het lastig is voor te stellen, is het ook op sommige plaatsen helemaal droog gebleven. Op plekken als Enschede, Eindhoven en Roermond zou van dinsdag 29 mei tot en met woensdag 30 mei zelfs helemaal geen druppel gevallen zijn, volgens de gegevens van het KNMI.

De onweersbuien hebben over het hele land voor schade gezorgd. Straten stonden blank, bomen vielen om en op een aanzienlijk aantal locaties sloeg de bliksem in. Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe groot de schade is. Verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren ervan. Wel zal het vermoedelijk om vele miljoenen euro's gaan.

Zijn we nu helemaal van het noodweer af? Nee. Het is nog steeds broeierig warm in Nederland. De hoge luchtvochtigheid en en de hoge temperaturen zijn een ideale voedingsbodem voor nieuwe onweersbuien. Er is voor woensdag opnieuw code geel afgegeven door het KNMI. Deze waarschuwing geldt voor het hele land behalve de Waddeneilanden. Is het dan na vandaag eindelijk met de hitte en de onweersbuien klaar? Het lijkt er wel op. Volgens de voorspellingen dalen de maximumtemperaturen richting het weekeinde naar een graad of 20. We stappen over op een koeler weertype met af en toe een - bescheiden - bui.