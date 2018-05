Zo voorkom je een legionellabesmetting op vakantie

Met de vakanties naar warme oorden in het vooruitzicht, ligt ook een legionellabesmetting weer op de loer. Met deze tips van legionella-kenner Arjen Kempen van waterbehandelaar Kalsbeek maakt de bacterie in jouw lijf geen kans.

Zanger Henk Westbroek meldde deze week een ernstige legionellalongontsteking te hebben opgelopen op vakantie. Kan iedereen het krijgen?

Arjen Kempen: ,,In de basis kan iedereen het krijgen. Ook kinderen kunnen besmet raken. Wel is het zo dat mensen met een verlaagde weerstand er gevoeliger voor zijn. Rokers bijvoorbeeld, omdat hun longen door het roken meer worden belast en legionella altijd via de longen het lichaam binnenkomt. Als die minder goed functioneren is de kans op besmetting groter."

Wanneer loop je risico besmet te raken? Als het warm weer is?

,,Het is niet per se weerafhankelijk. De belangrijkste bron van legionella is drinkwater, daar zit het altijd in. Het is een grondbacterie. In het buitenland doen ze daarom chloor in het water om de bacterie te doden, in Nederland filteren we het water heel goed. Maar helemaal eruit filteren kan niet, dus als het water langere tijd stilstaat dan kan de bacterie gaan groeien. Wel is het zo, hoe dichter de temperatuur bij de lichaamstemperatuur komt, hoe sneller hij gaat groeien."

Op vakantie is het soms wel 35 graden. Hoe voorkom je dan besmet te raken?

,,Mijn tip is: ga nooit zomaar onder een douche staan. Zet in je hotel of appartement eerst wat raampjes open en laat de douche daarna een half uur doorlopen met heet water. Bij 45 graden sterft de bacterie en dan zijn de leidingen, waarin het water in hotels soms langere tijd stil staat, goed doorgespoeld."

En een flesje water wat al de hele dag in de tas zit, is dat gevaarlijk?

Nee. Legionella kan je alleen inademen via de longen. Je raakt niet besmet als je een heel kopje vol met legionella besmet water zou drinken. Wel wat buikpijn waarschijnlijk, maar het kan wel. Zodra het gaat nevelen loop je gevaar. Met grote fonteinen en vooral die ergens binnen staan, zou ik wel uitkijken. Je kan niet weten of er besmet water vandaan nevelt.

Tot slot, er werd in berichtgeving over Westbroek ook gesproken over de veteranenziekte. Is dat hetzelfde als een legionellabesmetting?

Ja, het is exact hetzelfde. De term ‘veteranenziekte’ is in de jaren 60 ontstaan toen een er tijdens een Amerikaanse conventie voor oorlogsveteranen een koeltoren op het dak stond waarvan de damp precies voor de ingang van de conventie terechtkwam. Alle veteranen werden toen ziek en er zijn zelfs mensen overleden. Het was de eerste grote uitbarsting.