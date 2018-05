YouTuber Kalvijn is niet te stoppen!

YouTuber van het eerste uur Kalvijn wordt ’fucking gelukkig’ van andere YouTubers, ontvangt hartjesemoji’s en meer via DM’s en hoopt dat jongens en meisjes met grote dromen op die zolderkamertjes het gewoon gaan doen. En schreef daarom een boek.

22

Dan ben je nét 22, bekroond tot beste mannelijke YouTuber, zit je met Anna Nooshin en StukTV’s Giel in een appgroep, komt deze zomer je boek uit en speel je in een film de toyboy-to-be van Sylvie Meijs. ,,Maar er is geen zoenscene, hoor!” Ach ja, je kunt niet alles hebben, om er met een knipoog aan toe te voegen: ,,misschien maar beter ook voor m’n relatie...”

Hartje Oost

Gezellig (z)onderonsje met Kalvijn in Hartje Oost

Kelvin Boerma zit in een koffietentje in Amsterdam-Oost, de buurt waar hij sinds kort woont. Ze kennen hem hier al wel, getuige de high fives en ‘alles lekker, gast?’. Op z’n shirt twee hartjes (,,vond ik wel leuk”) en z’n stoere Killer Instinct-petje dat een mooie paradox vormt met de vriendelijke helderblauwe ogen eronder, waarmee hij nieuwsgierig en met een gefocuste blik wereld én camera in kijkt. Op z’n rechterarm een Legosteen in eeuwige inkt, een metafoor voor ‘steentje voor steentje opbouwen’, op links zeven zwarte streepjes en er moet eigenlijk weer eentje bij. Een streep = 100.000 volgers, telkens gezet door een van zijn vrienden. Hij strijkt even over de ongelijke lijntjes, een enkele zelfs lichtelijk uitgeschoten en hij moet lachen: ,,m’n vrienden hebben niet allemaal zo’n vaste hand!”

Paprika's

Kelvin is Kalvijn, YouTuber van het eerste uur en vooral bij 12 tot 24-jarigen beroemd en berucht om z’n op-het-randje-grappen, imitaties en videoclips. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg, is zijn lijfspreuk, hij groeide op tussen de koeien in het hoge noorden, heeft een grote voorliefde voor de rode paprika, die intussen zijn handelsmerk is geworden en twee keer per week verschijnt een nieuwe video die gemiddeld 250.000 keer wordt bekeken, en hij heeft zes tot tien miljoen views per maand. Andere YouTubers ziet hij niet als concurrenten, sterker nog en hij roept het bijna uit: ,, ik word echt fucking gelukkig van andere YouTubers!” Want hoe verschillend ze allemaal ook zijn, ze delen een enorme gedrevenheid, ,,en we willen als collectief dat het online video maken steeds beter wordt.”

Iets moois voor iets moois

Ze vond ze heel mooi, zegt hij tegen het bar- slash winkelmeisje. ,,Heb hier vorige week een paar oorbellen voor m’n vriendin gekocht”, licht hij toe. Nee, niet als goedmakertje, of vooruit, misschien een héél klein beetje, zo verklapt hij. ,,Ik ben nu heel veel op Ibiza voor die filmopnames, maar had ook gewoon zin om wat moois voor haar te kopen.”

Miljonair

Blonde haren, blauwe ogen, zo uit een videoclip geslopen, want dat is wat Kelvin misschien wel het allerliefst doet: ideeën bedenken en deze omzetten in video, met een lekker deuntje en grappige tekst eronder. ‘Nu al miljonair’ is zo eentje waarmee hij hoge ogen gooide en nog meer views scoorde: ruim elf miljoen keer werd de clip, waarin hij met een (gehuurde) Ferrari, Moet en Chandon en sigaren (uit de feestwinkel) doet alsof-ie al helemaal binnen is. Hij doet het back-to-back met Noah, zijn kleine blonde vriendje dat hem ooit ‘roastte’ op YouTube, wat Kelvin zo aandoenlijk vond (,,hij had telkens de witte muur in beeld!”) dat hij contact met hem zocht. En de rest is YouTube-geschiedenis. Van een gesloten jongetje naar eentje dat helemaal is opgebloeid, zo vertelde Noahs vader na de clip.

Mooi toch?

Net op dat moment loopt een jongen van een jaar of tien voorbij, kijkt achterom en staat dan abrupt stil. ,,Ben jij niet Calvin Klein of zoiets?” Voorzichtig loopt hij naar voren. Ja zoiets, grijnst Kelvin en wenkt hem met z’n vuist: ,,boks ouwe!” Het jongetje bokst terug en loopt dan trots en tien centimeter groter weer verder, met z’n armen in de lucht luid zingend: ,,ik ben nu al miljonair!”

Gewoon even nee

Kelvin kijkt hem na, ,,mooi, toch?” Al heeft hij er heus niet altijd zin in. Zo ontwijkt hij liever bepaalde trams vlak na schooltijd, ,,ik stond laatst tussen twee schoolklassen die ziek hard mijn liedjes begonnen te zingen en wilde me het liefst verstoppen, man!” Op goede dagen is dat natuurlijk superleuk, beaamt hij, ,,en zou ik nog harder met ze meezingen.” Maar ook Kelvin heeft weleens een slechte dag en wil dan uit kunnen staan, ,,maar dat kan dan niet, mensen verwachten dat je altijd aan staat.” Toch heeft hij geleerd om nee te zeggen. Niet als een arrogante pik, maar op z’n Kalvijns: to the point en met een glimlach. ,,Mensen snappen het echt wel, als je gewoon eerlijk bent.”

Veel, wat is veel?

‘Wat is veel?’ antwoordt de organisator van de VEED-awards op de vraag of hij veel aandacht van vrouwelijk schoon krijgt, en dan weet je eigenlijk al genoeg. Waar een rockster slipjes naar z’n vaak behaarde hoofd krijgt geworpen op het podium, ontvangt Kelvin met regelmaat privé-berichten in z’n YouTube-inbox. Het versieren anno 2018: ,,Dan sliden ze in een DM, schrijven ze dat ze je ergens hebben gezien.” Met vaak hartjesemoji’s en af en toe een bepaald voorstel erachter. Tja, haalt de nuchtere blonde boy z’n schouders op, het doet hem niet zo veel. Ondanks de verleidingen die er zeker wel zijn voor een 22-jarige nieuwsgierige jongen in de grote stad, is hij al bijna zes jaar samen met zijn vriendin, die hij ‘gewoon op school in Delfzijl’ leerde kennen. Ze is relaxed, omschrijft hij haar met een glimlach, ,,En zo’n beetje de enige die niet om m’n grapjes lacht. Vind ik dus wel relaxed, ik weet gewoon zeker dat ze echt gek is op Kelvin en niet op Kalvijn. Ze houdt me, samen met mijn ouders, met beide benen op de grond.”

Ze houdt hem met beide benen op de grond, figuurlijk dan / Instagram Kalvijn

Diepte

Waarom hij eigenlijk een boek heeft geschreven, terwijl hij pas 22 is en toch al zo in the open is? Hij denkt even na. Toch wel die diepte in willen gaan, iets wat niet echt kan in z’n video’s. En inspiratie als tweede sleutelwoord. ,,Ik wil dat jochie op dat slaapkamertje in Zuid-Limburg wakker schudden dat ook hij het kan, of zij.” Want iedereen kan video’s maken. Tuurlijk, je moet geen ‘instant fame’ verwachten en er niet automatisch van uitgaan dat je een ‘biggie’ wordt. Dat was hij ook niet, ,,de eerste jaren had ik maar tien views per video!” Met een schuin oog kijkt-ie naar z’n Lego-blokje. Geduld, lol hebben en rustig opbouwen. Of: van niks naar clicks en een onvervalste Kalvijn-grijns tot besluit. ,,Zou een ziek mooie titel voor een boek zijn!”

Van niks naar clicks

Eind juli kun je hem in je handen houden, Van niks naar clicks. Geschreven door Kalvijn zelf, over zijn tien jaar als YouTuber en hoe ook hij op een dag gewoon is begonnen. Voor iedereen die het eigenlijk ook wil, maar nog beren op de weg of in beeld ziet. En voor ouders en traditionele televisiemakers, zodat zij het misschien ook een beetje leren begrijpen. Je kunt het boek al bestellen op zijn website en uit de pre-orders wordt iemand uitgekozen die met Kalvijn in acht dagen de wereld rond gaat.