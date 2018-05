Werkstraf voor vrouw die bankrekening oma plunderde

De podcasts zijn terug van weggeweest en razend populair. Door het gebruik van smartphones kan je overal luisteren naar de verhalen van podcastmakers. Sommigen noemen podcasting zelfs het nieuwe vloggen. Maar is hier ook wat aan te verdienen?

Extra mogelijkheid

Veel vloggers verdienen geld met hun filmpjes. Dit kan door het strikken van adverteerders, branded content, crypto-adverteren en veel likes en volgers weten te krijgen. Dit geldt ook voor podcasts. En nu de populariteit toeneemt is het best interessant om dit in de gaten te houden. Via iTunes, Spotify en nog een hoop andere kanalen kan je tijdens het hardlopen, treinreizen, werken of koken luisteren naar allerlei verschillende podcasts. Zonder dat je iets hoeft te doen worden er spannende verhalen verteld, tips gegeven voor je werk of lekkere recepten uitgelegd.

Als je wel een groot publiek hebt, kun je met adverteerders afspraken maken. Photo by The Creative Exchange on Unsplash

Geld verdienen met podcasts is absoluut mogelijk, maar je moet er wel even wat voor doen. Social media-expert Elja Daae legt uit hoe dit in zijn werk gaat. „Geld verdienen via podcasts is niet makkelijk, maar het kan. Net als bij blogs of Instagrammers moet je ofwel een groot publiek hebben (en dat duurt een tijd), ofwel een heel specifiek publiek dat interessant is voor adverteerders. Het is handiger om podcasts in te zetten als extra mogelijkheid om je publiek te bereiken. Als je wel een groot publiek hebt, kun je met adverteerders afspraken maken. Net als voor Instagrammers en YouTubers zijn er ook bureaus die voor je kunnen bemiddelen.”

Voor de lol

Er zijn verschillende motieven om te beginnen met het maken van podcasts. Je kan er bijvoorbeeld mee beginnen om financiële redenen en hopen dat je erg succesvol wordt. Of gewoon voor de lol zoals Bas Derks en Astrid Vermeer (Bastrid): „We wilden allebei even wat anders dan schrijven. Gewoon lekker ‘lullen’ en dat opnemen.” Bas vult aan: „Astrid en ik maken podcasts over maatschappelijke thema’s. Seks, alcohol, monogamie. Gewoon een gesprek met z’n tweeën over waar wij tegenaan lopen of opmerken. Open en eerlijk, dat zijn de sleutelwoorden.”

„Het is net zoals bloggen en vloggen een manier om een verhaal te vertellen. Het past wel in deze tijd waarin we veel onderweg zijn en veel informatie willen consumeren. Podcasts maken het mogelijk om zelfs tijdens een fietsritje wat over de wereld te leren.” Bas en Astrid doen het beiden absoluut niet voor het geld. „Nee, ik werk en Astrid studeert. Dus dat geld hebben we niet nodig. En we willen het eerst met liefde maken en ontwikkelen, voordat we er ook echt geld mee willen verdienen. Eerst moet het van ons zijn en blijven. Dan komt het ook niet gemaakt over.”

