Waarom onweert het deze week zo vaak en heftig?

Als het een paar dagen achter elkaar zomers weer is geweest, volgt er vaak een stevige klap onweer, waarna we het met een koelere periode moeten doen. Veel Nederlandser kan het bijna niet. Maar op dit moment hebben we plotseling met een heel ander weerbeeld te maken. Het is broeierig warm én er is dagelijks kans op een pittige onweersbui. Hoe kan dat?

„De weersituatie zit vastgeroest”, zegt Jaco van Wezel, meteoroloog van Weeronline. „Vanuit het oosten wordt weliswaar warme lucht aangevoerd, maar het hogedrukgebied zit net iets te ver weg om alleen maar zonneschijn te hebben. Tegelijkertijd krijgen we vanuit Frankrijk steeds te maken met onstabiele lucht, waardoor het soms stevig onweert en er veel regen en zelfs hagel valt. Tot nu toe heeft vooral het zuiden van ons land daarmee te maken gehad, maar in de loop van deze week komt die grens steeds noordelijker te liggen en krijgt ook de rest van Nederland te maken met onweer.”

Straalstroom

Normaal gesproken zorgt een zogenaamde straalstroom op zo’n 10 kilometer hoogte voor de aanvoer voor koelere lucht en daarmee ook voor rustiger weer. Die wind komt met meer dan honderd kilometer per uur van west naar oost over de oceaan geraasd om boven Nederland de strijd aan te gaan met de warme lucht. Vandaar dat we in ons niet heel vaak te maken hebben met langdurig heet weer.

In Zeeland stond er in sommige straten maar liefst 50 centimeter water als gevolg van hevige regenval. Foto: ANP

Dat is nu dus anders. Mei was qua temperaturen al een zomerse maand en dat zal in de laatste dagen niet anders zijn. Ook dan ligt het kwik tussen de 25 en 30 graden. Van Wezel: „Dat komt omdat de grens van de straalstroom veel noordelijker ligt dan gebruikelijk. Die ligt nu zelfs ver boven Scandinavië, waardoor het in Noorwegen nu ook volop zomer is. In Oslo is het zo’n 31 graden. Doordat er geen lagedrukgebied me koelere lucht vanaf de oceaan komt, is er een blokkade ontstaan en we dus nog een tijd met onrustig weer te maken blijven houden.”

Ongebruikelijk

De meteoroloog verwacht dat de temperatuur ook volgende week hoog blijft. „De kans op koeler weer dan we normaal gesproken hebben, is 10 procent. De vraag is alleen of we een voor ons iets normaler weertype krijgen. Want dat het zo lang achter elkaar warm is met veel kans op onweer is natuurlijk niet gebruikelijk. Maar ga er maar vanuit dat het voorlopig nog even zo blijft.”