Uitstel van Wilders afgewezen, wraakt gerechtshof

Jaarlijks wordt er op 17 mei internationaal aandacht gevraagd voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, ook wel bekend als IDAHOT, is voortgekomen uit een nationale dag bij de Canadezen. In 2003, toen nog op 1 juni, organiseerde Fondation Émergence een nationale dag tegen homofobie. Sinds 2005 wordt het internationaal gevierd op 17 mei.

Bijzondere betekenis

De datum 17 mei draagt een bijzondere betekenis voor de LGBTQ+-gemeenschap. Op die dag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1990 homoseksualiteit officieel geschrapt van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Tot 17 mei 1990 stond homoseksualiteit nog als psychische aandoening op de lijst.

Nog altijd zijn er veel mensen die vanwege hun geaardheid te maken krijgen met discriminatie of gewelddadige voorvallen. Zo ook de 22-jarige Kimberly Jensma. „Op straat in Amsterdam is er ooit een vol en dicht bierflesje naar mijn vriendin en mij gegooid. Wij waren soort van in shock, niemand greep in”, aldus Jensma. „De bewuste man kreeg een paar meter verderop zelfs een vuurtje van iemand voor z’n sigaret. We zijn, nadat we van de schrik bekomen waren, meteen weggegaan met de tram en hebben de glasscherven uit onze kleren gehaald op het station.”

Homofobie overal

Volgens Jensma is homofobie overal. „Mijn vriendin en ik zijn geweigerd in een restaurant toen we een valentijnsmenu wilden bestellen, we zijn uitgescholden op straat, en seksualisering is aan de orde van de dag”, aldus Jensma. „Toch vind ik de micro-agressies denk ik nog wel het allerergste, omdat je daar verreweg het meest mee te maken krijgt. Op feestjes, op school of studie, op werk, bij familie: noem maar op.”

In 2013 was de minister van onderwijs, Jet Bussemaker, aanwezig tijdens de homo-top in Den Haag / Koen van Weel | ANP

Het verschil met IDAHOT en evenementen zoals de Amsterdam Gay Pride is dat de je bij het laatste evenement laat zien trots te zijn op je seksuele geaardheid en je er niet voor te schamen. Bij IDAHOT gaat het juist om het vragen van aandacht voor homo-, bi- en transgenderhaat. Jensma vindt het zelf heel belangrijk dat er zo’n internationale dag bestaat: „Dankzij zo’n internationale dag wordt er bewust bij stilgestaan en is er ook buiten de gemeenschap weer even aandacht voor homofobie en transfobie. Het is belangrijk om onder andere homofobie en transfobie bespreekbaar te maken.”