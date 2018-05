Politie bewijst laatste eer aan omgekomen hond

Taart? Waarom krijgen we vandaag taart, dachten we donderdagochtend op de redactie. In de vorm van een 1. We hadden geen idee. Gelukkig zat er een schattige brief bij de verrukkelijke slagroomtaart. Geschreven door Marloes Berghege, die een jaar geleden met haar lezerscolumn in Metro stond.

Het was een brief aan Tom Dumoulin. Daarin schreef ze hoe haar man springend door de kamer diens verrichtingen in de Ronde van Italië volgde en de Nederlandse wielrenner uiteindelijk zag winnen.