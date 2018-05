Kakkerlakklacht leidt tot sluiting Chinees restaurant en vele reacties op Facebook #GeenVitamineK

Geen grap

Ober, er zit een kakkerlak in m’n afhaalsoep! Het klinkt bijna als een moderne variant op het vlieg-in-m’n-soep-grapje, maar het is een waarheid als een kakkerlak, zo blijkt wel uit het verhaal van Mitchell Esajas. In een uitgebreid openbaar bericht op social media, dat intussen door ruim 900 mensen is gedeeld en door duizenden geliket is, of juist niet, doet hij een Facebookje open. Eind vorige week waren zijn vriendin Jessy en hij op kantoor bezig met de voorbereidingen voor een mini-expo in The Black Archives, toen zij zin kreeg in een Saoto-soepje. Ze toog naar het Chinese restaurant Kam-Yin in Amsterdam en weer op kantoor opent ze de bak en ziet ze dat deze Saoto een wel heel bijzonder ingrediënt bevat. Eentje met zes pootjes, twee antennes en vleugels op z’n rug. Maak van je soep geen moordkuil, dacht Esajas en postte op Facebook een bericht, inclusief foto’s en naam van het restaurant.

Inspectie

Het bleef niet onopgemerkt bij hun inspecteurs, vertelt een woordvoerder van de NVWA. ,,Ze hebben dit weekend een inspectie gedaan en constateerden een grote overlast van kakkerlakken.” Een absolute no-go in hygiëneland en ze hebben Kam-Yin per direct gesloten. Of het voor altijd is, dat ligt aan het restaurant. ,,Ze moeten daar de komende tijd hun problemen gaan herstellen en hun hygiëne op orde krijgen. Wanneer dat zo is, kunnen ze een herinspectie aanvragen en wanneer die goed uitvalt, weer hun deuren openen.” Maar tot die tijd blijven die deuren van het restaurant op de Warmoesstraat, dat toch nog een 7,9 op IENS scoort, gesloten en wordt de telefoon niet opgenomen.

Geen rivierkreeftje?

Reacties op deze horeca name and shame-actie zijn er in overvloed. Van vele ieuw’s en aaah’s inclusief boze en/of geschrokken emoji’s tot een ervaringsdeskundige die zijn verhaal wil delen, ,,Ik heb daar 1 keer eten gehaald en was de dag erna aan de sproeipoep” en de pragmaticus: ,,Sorry, vind het nogal hypocriet dat men zich nu ineens druk maakt om een kakkerlak terwijl ze toch al vlees eten.” Een enkeling vraagt zich af of ‘het niet gewoon een rivierkreeftje’ was en een aantal restaurants gebruikt dit om hun kakkerlakvrije Saoto te promoten. Anderen vinden het maar kakkerlakkarma en begrijpen niet dat hij niet eerst naar het restaurant is gegaan, maar het meteen op social media heeft geknald: ,,Kakkerlak meets kakkerlak.” En dan heb je natuurlijk ook nog de digitale lolbroeken, ,,wel lekker knapperig..."

'Geen medelijden'

Medelijden heeft hij niet, vervolgt Esajas op zijn Facebook na het bericht dat Kam-Yin gesloten is. ,,Jessy is lichtelijk getraumatiseerd en durft misschien nooit meer saoto te eten. (...) Nooit hebben ze contact met ons gezocht. Dat betekent dat ze geen F om klanten geven.” Hij besluit met een wens voor hen die hen eventueel voorgingen. ,,Alle mensen die ooit bij Kam-Yin hebben gegeten, sterkte in je detraumatiseringsproces. Wellicht heb je ook kakkerlak gekauwd.”