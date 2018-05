Nieuwe loopbaan dankzij lezerscolumn over Dumoulin

Taart? Waarom krijgen we vandaag taart, dachten we donderdagochtend op de redactie. In de vorm van een 1. We hadden geen idee. Gelukkig zat er een schattige brief bij de verrukkelijke slagroomtaart. Geschreven door Marloes Berghege, die een jaar geleden met haar lezerscolumn in Metro stond.

Het was een brief aan Tom Dumoulin. Daarin schreef ze hoe haar man springend door de kamer diens verrichtingen in de Ronde van Italië volgde en de Nederlandse wielrenner uiteindelijk zag winnen.

De taart van Marloes Berghege voor de redactie van Metro.

„Ik was super trots en het heeft mij het duwtje in de rug gegeven om er dan ook echt voor te gaan en van schrijven mijn beroep te maken”, schrijft Berghege in het briefje bij de taart. Uiteraard belden we haar nog even om te bedanken én te vragen hoe het met haar nieuwe loopbaan gaat.

Veel reacties

„Ik werkte in de theaterwereld en heb mijn baan opgezegd om op wereldreis te gaan. Ik wist dat ik ’iets’ met schrijven wilde gaan doen en de brief aan Tom was een van de eerste dingen die ik schreef. Toen die in Metro stond, kreeg ik ontzettend veel reacties en wist ik zeker dat ik freelance schrijver wilde worden. Ik werk nu voor &C, Girls Love 2 Run, The Goaldiggers Club en het digitale magazine van de Vengaboys. Het gaat dus hartstikke goed!”

