Man die pup achter trike aan sleepte wil puppy terug

De man die afgelopen zondag een negen maanden oude puppy achter een trike aan sleepte terwijl hij zelf ladderzat achter het stuur zat, wil de pup weer in huis.

Spijt

Volgens het AD, die een interview had met de man, wil de man de puppy snel terug, omdat hij spijt heeft van wat er is gebeurd. De hond overleefde de verschrikkelijke tocht achter de trike, maar had bebloede poten. Volgens de man, R. De C. uit Bergen op Zoo, kwam de actie door de drank. ,,Ik had niet door dat hij erachter hing” zou hij emotioneel gezegd hebben.

De man zou de sleutels van zijn tweede huis zijn vergeten, die hij ging halen op zijn trike. Op die weg sleepte hij zijn hondje Blue Sky dus achter de trike aan, van Bergen op Zoom naar Hoogerheide. Hij had vier keer meer gedronken dan toegestaan.

Geen taxi of hondenopvang

De C. zegt in het gesprek dat hij de huissleutels met Blue Sky wel op moest halen met de auto, omdat er ’s avonds geen taxi of hondenopvang in Bergen op Zoom te vinden zou zijn. Dus bond hij de hond in een tuigje en dacht hem vast te maken aan de trike. Hij stapte op de trike, begon aan de rit en werd daarna twee keer klemgereden door auto’s. De reden – het feit dat Blue Sky aan de trike werd meegesleurd – snapte hij niet. De C. dacht dat ze de puppy van hem wilden afpakken en wilde dat ,,koste wat kost voorkomen.”

Eenzaam

De C. geeft verder aan dat hij eenzaam is. ,,In vier jaar tijd heb ik al mijn vrienden in het dorp verloren. Ze mogen me niet of zo”, vertelt hij. Volgens hem is Blue Sky het enige levende wezen dat hij nog heeft. Het verhaal dat werd gepubliceerd in BN DeStem zorgde voor enorm veel ophef in de buurt. Toen het verhaal over het ongeluk op 7 mei geschreven werd, wisten ze niet wie de dader was, maar de mensen uit het dorp wisten het meteen. De C. kreeg vijf doodsbedreigingen, de luifels voor zijn ramen werden vernield en hij zit de hele dag binnen. ,,Ik wil wel weg, maar kan nergens naartoe.”

Hoewel De C. de woede begrijpt, wil hij wel graag zijn puppy terug. Hij heeft een advocaat ingeschakeld en heeft goede hoop dat het gaat lukken. Eerst wil hij zijn drankprobleem oplossen. ,,Ik heb me aangemeld voor alle hulp om hiermee te kunnen stoppen.''

De puppy is ondertussen veilig op een geheim adres ondergebracht en maakt het naar omstandigheden goed.