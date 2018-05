Levenslang voor vrouw na zuuraanval op Nederlander

Het ‘vergeten Friesland’ in Lonely Planet top 3 beste Europese bestemmingen.

Trots

Trots als een Friese staartklok is hij op de top 3 notering van zijn provincie en hij verwacht zeker een stijging in het aantal toeristen op zijn wandelingen. Henk Leutscher (34) van A Guide to Leeuwarden merkt het al sinds Leeuwarden tot Europese Culturele Hoofdstad is bekroond, ,,ik heb sinds januari al 6000 mensen rondgeleid, in heel 2017 waren dat er 5000!”

Henk Leutscher van A Guide to Leeuwarden. Ook geeft de vrolijke Fries rondleidingen in het Fries Museum en kan hij er dagdelen over door blijven praten. #mooilwd!

Vergeten

Toen hij dinsdagochtend op Facebook keek, ging elk bericht dat hij zag over de Lonely Planet top 3. ,,Het werd massaal gedeeld, iedereen was zo blij hier.” Natuurlijk weet hij heus wel hoe mooi zijn stad Leeuwarden -en de provincie Friesland- is, ,,Maar we worden toch vaak een beetje vergeten, terwijl we maar op anderhalf uur van Amsterdam zitten! Dat we dan zo worden gewaardeerd, geeft echt een goed gevoel.” Een stad met dorpse charmes, noemt hij het, ,,ik kom altijd bekenden tegen op straat of in de kroeg.” En anders maakt hij gewoon weer nieuwe vrienden, zoals de Nepalees die de gids onlangs op z’n wandeling mocht verwelkomen, en laat hij nou nét een heleboel woordjes over de Friese grens spreken. Mero lago rangi changi. Zowel ik ben dronken als veelkleurig in het Nepalees, grijnst hij, ,,altijd handig om te weten!”

'Hiete plakken'

Instagram Northflix

Dat Friesland ook leuk is voor 50-min en ook voor hen die niet in dezelfde windjacks op dezelfde E-bike zitten, daar weet de vrolijke Fries alles van. Hiete plakken (hotspots op z’n Fries, vrij vertaald) zijn er genoeg. De halls of fame waar (onontdekte) kunstenaars legaal hun graffiti kunnen spuiten, Hostel Alibi waar je in een cel van de oude gevangenis slaapt en De Markies bijvoorbeeld. Bierliefhebbers komen hier op 250 manieren aan hun trekken, want zoveel speciaalbieren heeft Leutschers stamkroeg op fles. ,,Probeer hier ook zeker het huisbier Grutte Pier...”, vervolgt hij zo enthousiast dat je meteen zin krijgt in een halve liter.

Terrorist of volksheld?

Behalve een prijswinnende tripel, is het een speciaalbier met een bijzonder verhaal. Het gerstenat is vernoemd naar de Friese vrijheidsstrijder die rond 1500 de hoofden afhakte van mensen van buiten, die nu toeristen zouden worden genoemd, die een bepaalde zin niet konden uitspreken. ,,Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries”, zingt hij het bijna. ,,Valt best mee, toch?”

13 coffeeshops

Bang om te worden overspoeld door toeristen na deze top 3, is hij allesbehalve. Hij verwacht geen hordes dronken Britse vrijgezellen en/of jonge blowers, omdat dit soort toeristen toch liever in Amsterdam blijft, ,,en dat is helemaal prima.” Niet dat het hier niet zou kunnen, knipoogt hij, ,,Leeuwarden heeft dertien coffeeshops en een eigen Bar Street.”

Doekie

Rederij Doeksen met het guitige zeehondje Doekie als logo, is op zijn zachtst gezegd blij met het bericht. ,,Friesland heeft dan ook veel te bieden, zeker in 2018. En als de Friese Waddeneilanden worden omschreven als vredige plek in de Unesco Werelderfgoed Waddenzee en dé perfecte plek om te ontsnappen aan de drukte, dan zijn we natuurlijk alleen maar trots.” De rederij, die ook sponsor van de Europese Culturele Hoofdstad is, maakt zich geen zorgen over een eventuele toeristenoverstroming, want hoe meer, hoe beter eigenlijk: ,,We zien dit juist als een mooie kans om meer mensen kennis te laten maken met ons prachtige gebied!”

Doosje

Logement Doosje in Noordoost-Friesland is echt nog zo’n ongerept onontdekt stukje ‘met prachtige natuur’, vertelt Dina de Ruiter. ,,Het is sowieso een mooie provincie, ik begrijp Lonely Planet wel, hoor.” Samen met haar man runt ze Doosje, waar ze ook workshops bonbon maken en whiskey proeven geven. Massatoerisme is een heel ver-van-hun-bed-show, ,,daar is het gebied veel te uitgestrekt voor, hier geen Kalverstraat en Madame Tussauds praktijken.” Toch weten ze het logement al vanuit de hele wereld te vinden. De ‘twee Chinese jongelui’ van maandag bijvoorbeeld. ,,Kwamen ze aan met hun konijntje aan een riem, zo zien wij ook weer wat!” Iedere provincie heeft iets moois, besluit ze, ,,maar Friesland is echt eentje waar je verliefd op wordt.”

Onderschat

Lonely Planet helpt al 45 jaar lang veelal avontuurlijke reizigers met insidertips en wijst de weg naar verborgen parels. ,,We zijn ontzettend trots dat Friesland de top 3 van Best in Europe heeft gehaald, de hoogste notering ooit van een Nederlandse bestemming in deze lijst”, laat Sara van Geloven, hoofdredacteur van Lonely Planet magazine in Nederland weten. Een verdiende plek, wat haar betreft. ,,Met de Friese meren, uitgestrekte velden én natuurlijk de idyllische Waddeneilanden is Friesland wat mij betreft een van de meest onderschatte reisbestemmingen in Nederland.”