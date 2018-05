Laten we met z'n allen stoppen met zuigen!

Sophietje kan beter ergens anders gaan zuigen op het terras, want plastic rietjes suck. Twee Amsterdammers pakken het wereldwijde probleem aan en organiseren komend weekend Plastic Free G&T.

Climax

Als klein meisje rende ze mensen achterna die ‘haar strand’ bevuilden met snoepwikkels, haar vooruitstrevende moeder deed haar schoolbammetjes in van alles behalve plastic en haar trouwe hond Shaka vist zelfs plastic flessen uit het water. Ja, plastic heeft altijd wel als rode draad door het leven van Arian Lurie gelopen en alles komt nu tot een climax, met komend weekend als startschot voor een rietjesvrije wereld, te beginnen in Amsterdam met de G&T als debuutcocktail, die dan zónder rietje wordt geserveerd. Geen zwaar activisme hier, wel een beter milieu begint bij je lekkere dorst. ,,Let’s save the world one cocktail at the time.”

Arian (r) en Suzan en hun mascotte Shaka, die overal plastic flessen opvist

Flinterdun

Dat plastic slecht is, dat weten we, maar dat die vrolijk gekleurde, flexibele, op het eerste gezicht zeer onschuldige rietjes met z’n allen het wereldwijde probleem van ‘de plastic soep’ in de oceanen nog groter maken, daar sta je waarschijnlijk niet bij stil, als je aan zo’n flinterdun ding lurkt. Elke dag gaan er zo’n acht miljoen doorheen, waarvan vele in cocktailbars. ,,Het drinkt niet eens lekker”, gruwelt ze bij de gedachte alleen al, ,,je hebt je neus en mond nodig voor de beste smaakbeleving.” En Arian kan het weten. Drie jaar geleden verhuisde ze vanuit Israël naar Amsterdam, waar ze als eerste vrouwelijke bartender van Bar Feijoa duizenden cocktails shakete én proefde.

Seattle

Vanwege een rugblessure, moest ze eind vorig jaar haar barcarrière vaarwel zeggen. Ondanks dat ze een webshop met cocktailboxen startte, voelde ze zich best een beetje verloren, verklapt ze, terwijl Shaka voor haar voeten komt liggen. ,,Ik wilde iets doen dat echt een verschil zou maken. Iets cools en waardevols tegelijk.” Stilzitten zit niet in haar aard en ze besloot een cursus Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te volgen. Daar hoorde ze over de strawless campagne in Seattle waarmee maandelijks 2,3 miljoen rietjes worden uitgespaard. Hier moet ik wat mee, voelde ze het borrelen van opwinding en toen ze even later met marketingspecialist en vriendin Suzan Wessels aan de bar zat, bleek wel weer dat dit de plek is waar de beste plannen worden gesmeed. Ze legden hun oor te luister in verschillende etablissementen en hoorden daar meermaals shakers hun beklag doen over het gebruik van plastic rietjes, wat eigenlijk een slechte gewoonte is die ook de mooie cocktails teniet doet. We gaan het gewoon doen, proostte het enthousiaste duo en op 1 februari werd IamStrawless geboren. ,,We laten Amsterdam stoppen met zuigen!”

Kick

Ah joh, het is maar een rietje, geeft Suzan de sussende gedachte van de gemiddelde drinker weer, ,,totdat zeventien miljoen Nederlanders en wereldwijd acht miljard mensen dat denken, want rietjes zijn niét recyclebaar.” Hun G&T rietjescampagne is nog maar het begin en vier ogen die stralen van zin kijken elkaar even gezusterlijk aan. ,,Het geeft zo’n intens lekkere kick om hier mee bezig te zijn.” Een strawless Amsterdam is hun wens, inclusief een gemeentelijk plastic-rietjes-in-de-horeca-verbod. Klinkt misschien als een mission impossible, maar kijk maar naar Utrecht, waar waarschijnlijk ook ooit één milieubewuste ballonhater was, ,,daar is nu een gemeentelijk verbod op ballonnen loslaten tijdens events.”

Rietrietje

De variant van bamboe

De partners in strawless kunnen uren over hun gemeenschappelijke vijand praten. Wist je bijvoorbeeld dat het eerste moderne rietje in de jaren 60 opkwam, van papier was en het bij vrouwen al snel een gewoonte werd om door een rietje te drinken, zodat hun lipstickmond niet tot horrorclownbek zou transformeren? En dat in 3000 voor Christus al werd gezogen door een rietje, zij het gemaakt van goud en met diamanten erop? Een variant op het plastic, zou een rietje van metaal kunnen zijn, vervolgen ze, ,,perfect voor cocktail met gecrushed ijs, maar risico voor de horeca is dat ze worden gestolen.” Of van bamboe, ,,drinkt nogal lekker met rum.” Deze heeft in elk geval naamtechnisch de voorkeur: een rietrietje, ,,perfect voor wodka en jenever.” Of ze zelf nog weleens zuigen? Ze schudden lachend hun hoofd. Nee, en hun vrienden ook niet meer. Je moet het maar eens proberen, zo adviseren ze nog even tussen neus en lippen door. ,,Once you go strawless...”

Stop sucking, Amsterdam!

Je steentje bijdragen was nog nooit zo gemakkelijk, leuk en lekker, mits je van G&T houdt. Bestel er eentje (of meer) in een van de ruim 20 deelnemende IamStrawless bars, restaurant en cafés in Amsterdam. De gin en tonic wordt zonder rietje geserveerd en een euro wordt aan de campagne geschonken. Deelnemende etablissementen herken je door een IamStrawless, are you?-sticker op het raam en op hun website en social media vind je een overzicht. Metro’s tips: cocktailbars Feijoa -daar is de openingsparty- en Vesper, waar de rietjes al passé zijn en karaoke-bar Duke of Tokyo, waar je na een G&T of wat misschien wel The Shortest Straw kunt aanvragen. Of nog beter: The Last Straw.