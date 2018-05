Lange stoet lesauto’s voor overleden rijschoolhouder

Ben je druk bezig met het zoeken van een huurhuis? Grote kans dat het je waarschijnlijk nog steeds niet gelukt is om een dak boven je hoofd te vinden. De huurprijzen voor vrijesectorwoningen liggen namelijk op het hoogste niveau ooit gemeten. Opvallend: de woningnood is ook hoog buiten de randstad, in middelgrote steden.

Landelijk betalen huurders gemiddeld 5,9 procent meer dan een jaar geleden bij het betrekken van een nieuwe huurwoning in de vrije sector. Toch zit er een grens aan wat huurders kunnen betalen, schrijft Pararius. „Komen de prijzen bij die grens in de buurt, dan zwakt de prijsstijging vanzelfsprekend af. In andere middelgrote steden is zo’n huurplafond nog lang niet bereikt, prijzen stijgen daar de komende maanden nog door”, aldus directeur van Pararius, Jasper de Groot

Toch is het onwaarschijnlijk dat de prijzen buiten de Randstad de komende jaren op hetzelfde prijsniveau komen als in de vier grootste steden van Nederland. „In de Randstad, en met name in Amsterdam, is de vraag naar woningen ongekend groot. Gemiddeld gezien is de bestedingsruimte van woningzoekenden in de Randstad groter waardoor er nog steeds aan de gevraagde huurprijzen kan worden voldaan. In de kleinere steden is de grens aan wat mensen willen betalen waarschijnlijk eerder bereikt”, zegt de Groot.

De prijsstijgingen

De grote prijsstijgingen in Nederland ontstaan door de grote vraag en het kleine aanbod. Naar schatting overschrijdt de vraag het aanbod jaarlijks met zo’n 83.000 woningen en groeit het tekort minimaal door tot jaar 2020. Naar verwachting zijn er tegen die tijd 235.000 woningen te weinig.

Met name in het middensegment, huurwoningen met een huurprijs tussen de 711 euro en 1.000 euro, is het tekort groot. Dat komt doordat een grote groep huurders in Nederland te veel verdient voor een sociale huurwoning, maar niet over de financiële capaciteit beschikt om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. En nu de hypotheekregels zijn aangescherpt, wordt de groep mensen die is aangewezen op het middenhuursegment nog groter.

De vraag blijft dus toenemen

Tegelijkertijd neemt het aanbod aan vrije sector huurwoningen in het middensegment af omdat ze door de grote prijsstijgingen naar het hogere segment opschuiven. „Steeds meer woningen worden verhuurd voor meer dan 1.000 euro per maand, maar dat is voor deze doelgroep veelal niet te betalen. Woningen met een huurprijs van meer dan 1.000 euro per maand behoren tot het duurdere segment,” aldus de Groot.

Is hier een oplossing voor?

„Een structurele oplossing voor het woningtekort in Nederland kan worden gevonden in nieuwbouw", aldus de Groot. Maar dat is in theorie eenvoudiger dan in de praktijk. Bouwvergunningen worden op laag tempo afgegeven en bouwbedrijven kampen met grote tekorten aan personeel en bouwmateriaal. Bovendien is en een gebrek aan bouwgrond, daar waar de woningnood het hoogst is.

In Den Haag hebben ze door dat er een ernstig woningtekort is. Zo zijn er in het Regeerakkoord 2017-2021 verschillende oplossingen aangedragen om het huurwoningtekort op te lossen. Zo mogen woningcorporaties een deel van hun huurwoningen verkopen om meer woningen in het middensegment van de vrije sector beschikbaar te maken. Ook wordt er op dit moment gewerkt aan het wetsvoorstel ‘Maatregelen Middenhuur’ voor een groter aanbod aan middenhuurwoningen. Minister Ollongren wil de goedkeuringsprocedure voor woningcorporaties die in het middensegment willen verhuren vereenvoudigen en wordt het voor gemeenten gemakkelijker om aan te sturen op de toewijzing van deze woningen aan bepaalde huishoudens.

Kleiner wonen

Gemeenten die meer woningen willen realiseren, moeten schaarse grond zo efficiënt mogelijk gebruiken. Het aantal kleinere woningen en appartementen neemt daardoor toe. In grote steden neemt het aantal appartementen ook toe door woningsplitsing, woningen met een groter oppervlakte worden daarom steeds schaarser.

