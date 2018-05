Kinderen wonen minder vaak bij beide ouders

De Grote Bierquiz van Metro en Beer in a Box is een doorslaand succes.

Duizenden mensen hebben de afgelopen twee weken meegedaan aan de Grote Bierquiz. Omdat de quiz nog tot en met 1 mei te maken is, hebben Beer in a Box en Metro alvast een reeks interessante uitkomsten op een rijtje gezet. Doe uiterlijk 1 mei ook mee, want er zijn mooie prijzen te winnen. Ga naar www.beerinabox.nl/quiz.

Meer brouwerijen dan in 'bierland'

Je moet echt onder een steen geleefd hebben om niet te zien dat speciaalbier een trend is in Nederland. Het aantal nieuwe brouwerijen dat er jaarlijks bijkomt is duizelingwekkend te noemen (ons land heeft inmiddels meer dan vijfhonderd geregistreerde brouwers, dat zijn er meer dan in ‘bierland’ België). Maar waar krijgt speciaalbier nu zijn bijzondere smaak van? En hoe lang brouwen we eigenlijk al bier? Van hele simpele vragen tot supermoeilijke, je test je eigen kennis in een paar minuten op www.beerinabox.nl/quiz.

„Of je nu net komt kijken of al heel veel weet, de Grote Bierquiz is bedoeld om je kennis te testen. Wij willen mensen vooral op een leuke manier meer leren over speciaalbier. Daarom krijgen alle deelnemers na 2 mei een persoonlijke pagina met alle informatie over de vragen die ze goed of fout hadden”, zegt Victor Kuppers, chef quiz bij Beer in a Box, de startup die op basis van jouw smaak de beste speciaalbieren voor je selecteert.

Feiten en getallen

Alles goed. Slechts 16 bierkenners hebben álle antwoorden goed. Dat is veel minder dan 1 procent. Er zijn 31 deelnemers die maar 1 fout hebben, 95 quizmakers hebben er 2 fout. „Dat is echt heel goed”, zegt de chef quiz. De gemiddelde score is 10 punten van de maximale 15.

Onze Belgische vrienden. Voorheen liep België mijlenver voorop in bierland. Maar die tijd is geweest. Van alle zuiderburen zit er geen één in de categorie die alles goed heeft.

Zuid-Holland nadrukkelijk aanwezig. Met 40 procent van de deelnemers heeft de provincie Zuid-Holland het hoogste aantal deelnemers (maar of zij ook het meeste van bier weten…). Noord-Holland komt op plaats 2 (30 procent), Noord-Brabant op plek 3 (24 procent van de quizmakers).

Bierkennis omschrijven

Wat denken we van onszelf? Meer dan de helft van de mensen vulde bij de vraag ‘hoe zou jij je bierkennis omschrijven?’ met ‘best wel wat’. Slechts 2 procent van de deelnemers durfde het aan om ‘ik ben de beste speciaalbierkenner ever’ aan te klikken.

Meest gedronken drank. 95 procent van de deelnemers denkt dat bier na water (inclusief koffie en thee) de meest gedronken drank in Nederland is.

Waar staan de brouwerijen? 63 procent van de mensen die hun bierkennis testen, denkt dat Noord-Brabant de meeste brouwerijen heeft. 40 procent van hen denkt dat Nederland vorig jaar ongeveer 520 brouwerijen had.

Die middeleeuwers toch. 28 procent van de deelnemers denkt dat in de middeleeuwen jaarlijks makkelijk 800 liter bier per persoon naar binnen geklokt werd. En jawel – wat een kenners zijn we toch met z’n allen - 66 procent van hen denkt te weten wat cenosillicafobie is.

Wat valt er te winnen?

Ben jij de beste bierkenner? Dan maak je kans op een verrassingspakket van Beer in a Box ter waarde van 250 euro (geen bier, want dat mag niet!). Onder alle deelnemers wordt een aantal kleinere prijzen verloot, zoals een workshop bierbrouwen, rondleidingen bij spraakmakende brouwerijen en allerhande bierdingen. Snel naar Beerinabox.nl/quiz dus. Ga je nog meedoen? Veel succes en proost!