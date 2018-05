Kei op de weg leggen: kattenkwaad of moordpoging?

Een 18-jarig meisje uit de Limburgse stad Brunssum mag van de rechter niet meer op haar school komen. Doet ze dit wel, dan krijgt ze honderd euro boete per keer met een maximum van tienduizend euro. Dat is de uitspraak van de rechtbank in Maastricht.

Het desbetreffende meisje heeft autisme en heeft het haar school, het Rombouts College, zo lastig gemaakt dat zij een kort geding aanspanden. De rechtbank heeft besloten dat het belang van de school en de leerlingen die nu eindexamen gaan doen zwaarder weegt dan het belang van de scholiere om zich vrijelijk te kunnen bewegen, schrijft De Limburger.

Verbod

Het opgelegde verbod houdt in dat het meisje niet meer naar school mag, maar ook niet meer op het schoolplein mag komen. Ze mag ook niet direct of indirect contact zoeken met het personeel van de school, hooguit met tussenkomst van haar advocaat. Daarnaast moet ze de proceskosten van ongeveer 1700 euro betalen.

Het meisje is al uitgeschreven op het College, maar ze bleef naar de lessen komen en veroorzaakte daar overlast. Eigenlijk zou de maand mei ook voor haar in het teken moeten staan van de eindexamens, maar in plaats daarvan zit zij in de rechtszaal. De zaak bij de rechtbank in Maastricht is het dieptepunt van een bijna zes jaar durend conflict tussen het meisje, haar ouders en de school.

Uitgeschreven

Dat het zo ver is gekomen, komt volgens de school door het onhandelbare gedrag van het meisje. In het begin van dit jaar werd ze van school gestuurd. „Het is een opeenstapeling van heel veel dingen. Terwijl ze al uitgeschreven is, blijft ze naar school komen, gaat ze in de klas zitten en weigert ze te vertrekken", legde schooldirecteur Peter-Paul Truijen aan De Limburger uit. Het meisje ziet dat anders en wil heel graag eindexamen doen want ze heeft „niet voor niets zes jaar op school gezeten."

