Jonge Facebookmoordenaar weer opgepakt

Op 14 januari 2012 gaat de 14-jarige Jinhua K. bewapend met een mes naar het huis van de 15-jarige Winsie. Zodra zij de deur open doet, steekt K. het meisje neer. Hij werd veroordeeld tot drie jaar cel en jeugd-tbs. In september kwam hij onder strenge voorwaarden vrij, maar inmiddels is K. weer opgepakt.

De inmiddels 21-jarige man is nu verdachte in een onderzoek naar gewelddadige overvallen, meldt een goed ingevoerde bron van De Telegraaf. De advocaat van K. bevestigt de arrestatie, maar wil verder niks zeggen.

Joyce 'Winsie' Hau

Jinhua K. stak als 14-jarige in Arnhem Joyce ’Winsie’ Hau in de deuropening van haar woning dood, nadat hij via Facebook werd gevraagd Winsie ’een lesje te leren’. Daarbij raakte ook de vader van het meisje gewond, omdat hij zijn dochter probeerde te beschermen. Tijdens de rechtszaak liet de man zijn emoties blijken: „De pijn van de snee in mijn gezicht voelde ik niet. Deze werd overheerst door de enorme pijn die ik voelde toen ik Winsie in een plas bloed zag liggen.” De gebroken man keek de moordenaar van zijn dochter opnieuw in de ogen. „Deze gebeurtenis heeft mijn leven in een hel veranderd, ik weet niet of ik er nog uitkom.”

Moordopdracht

Jinhua reageerde nauwelijks op dat moment amper op vragen van de rechter. „Ik heb enorm veel spijt”, mompelde hij zacht na een lange stilte die volgde op de vraag van de rechter wat de zojuist voorgelezen slachtofferverklaringen met hem deden. De officier van justitie noemde het drama een moordopdracht onder tieners. Jinhua zou in opdracht hebben gehandeld van de toen 17-jarige Wesley C. en diens 16-jarige vriendin Polly. Een ruzie over roddelen via Facebook zou Polly, de hartsvriendin van Winsie zo boos hebben gemaakt dat zij wilde dat Winsie vermoord werd. Jinhua voerde deze opdracht uit. De opdrachtgevers werden allebei veroordeeld tot de maximale straf van twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Volwassen straffen

Het Openbaar Ministerie heeft geprobeerd de twee als volwassenen te laten berechten, gezien de ernst van de zaak. De ouders van Winsie vroegen de rechtbank ook de daders te berechten als volwassenen. „Ik heb levenslang”, zei Winsies vader. „Ik kan me er niet bij neerleggen als de daders er met een paar jaar gevangenisstraf vanaf komen. De pijn zal nooit verdwijnen, maar verzacht de pijn in onze harten door hen te straffen als volwassenen.” Het OM eiste vijf jaar cel met tbs, maar de rechter wees dit af.

De rechtszaak werd zo bekend, dat er een aflevering van werd gemaakt voor de serie Van God Los en Nieuwsuur er een reportage over maakte.