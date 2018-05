Hagelstenen van 2 tot 4 centimeter in Limburg

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Limburg. Het weerinstituut waarschuwt voor zware onweersbuien met soms hagelstenen van wel 2 tot 4 centimeter groot.

Inwoners hebben te maken met wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag. Doordat de buien langzaam richting het noorden overtrekken kan er tot circa 50 millimeter neerslag vallen.

Wateroverlast

In Zuid-Limburg moest de brandweer in het begin van de middag in meerdere plaatsen uitrukken om wateroverlast te bestrijden. Er stonden diverse straten blank en ook waren er kelders ondergelopen, zei een woordvoerder.

Voor de rest van de zuidelijke helft van het land, waar eveneens enkele stevige onweersbuien ontstaan, geldt vooralsnog code geel. Ook hier kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen en is er kans op wateroverlast. Bij de buien hier zijn zeer lokaal hagelstenen met een doorsnee rond 2 centimeter en windstoten van circa 60 kilometer per uur mogelijk. Later in de avond verdwijnen de buien weer.

Bij code oranje is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.