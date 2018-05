Gerechtshof noemt kritiek vader Anne Faber onterecht

Op een paar plekken na had heel Nederland flinke buien te verduren. Het KNMI heeft dinsdag dan ook code oranje afgegeven. Flink wat regen en onweersbuien zorgden dan ook voor een drukke avondspits en heel wat problemen.

Volgens het KNMI viel bij deze buien plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur). De buien vielen op de eerste tropische dag van dit jaar waarbij in De Bilt ruim 30 graden werd gemeten.

Straten blank

Straten kwamen in onder meer Rotterdam en Utrecht blank te staan, op de snelwegen ontstonden lange files omdat er stapvoets werd gereden. In Rotterdam werd de A20 enige tijd afgesloten vanwege het water op de rijbaan.

Rondom Rotterdam was het sowieso goed raak: de brandweer Rotterdam-Rijnmond kreeg in korte tijd dertien meldingen van wateroverlast. In Barendrecht bezweek een deel van een loods onder de hevige regenval. In vrijwel alle gemeenten in de regio Rijnmond is de avondvierdaagse afgelast. In Deventer en Terwolde raakten huizen beschadigd door ontwortelde bomen. Een bewoonster raakte licht gewond.

Plaatselijke buien

De buien dreven zeer verspreid het land binnen. De buien vielen zo plaatselijk dat sommige plaatsen in Utrecht of Zeeland niets merkten van het noodweer, terwijl in andere plaatsen de straten juist onder water kwamen te staan.

In Limburg bleef het verwachte noodweer uit. In Utrecht gingen de onweersbuien gepaard met hagelstenen zo groot als kleine kiezels. De buien zorgden voor zware windstoten met snelheden tot wel negentig kilometer per uur. ,,Door de reeks van buien, koelt de lucht in korte tijd zo sterk af dat er zware windstoten kunnen ontstaan. Dat verschijnsel heet een downburst", aldud Matthijs van der Linden, meteoroloog van Weeronline.

Ook woensdag kan er volgens het KNMI nog lokaal een onweersbui ontstaan.

Code oranje in beeld